Reynmen'e 3 milyon 894 bin TL'lik icra takibi

Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında, pandemi nedeniyle iptal edilen konserleri için aldığı parayı geri ödemediği gerekçesiyle 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlatıldı.

Konser karşılığı para alan Reynmen, pandemi nedeniyle konserler iptal edilince sahneye çıkamadı. Paranın iadesini isteyen organizasyon şirketi, ücreti geri alamayınca icra takibi başlattı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Riba Events adlı organizasyon şirketinin sahibi Rıza Cerit, 23 Eylül 2019’da 500 bin Euro karşılığı 10 konserlik turne anlaşması yaptığı Reymen’e dava açmıştı. Cerit, Reynmen’e 200 bin Euro ödeme yapıldığını ancak pandemi nedeniyle konserler gerçekleşmeyince parayı geri istedikleri halde alamadıklarını açıkladı.

Davayla ilgili son gelen haberlere göre mahkeme yargılama masraflarının ve 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle Rıza Cerit’e ödenmesine karar verdi. Cerit, avukatı Eda Salman aracılığıyla 3 milyon 894 bin 378 TL’lik icra takibi başlattı. Reynmen tebligat eline ulaştıktan 7 gün içerişinde ödeme yapmak zorunda… Ödeme yapılmadığı sürece tutarının miktarı da artacak.

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