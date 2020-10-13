Reynmen, Arto'dan şikayetçi oldu: Artık yeter!

'Reynmen' lakaplı Yusuf Aktaş , geçen günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na Arto hakkında suç duyurusunda bulundu. Arto'nun bir televizyon programına katılarak kendisi hakkında karalama propagandası yaptığını ileri süren Reynmen, sarf ettiği sinkaflı sözler nedeniyle huzur ve sükûnunun bozulduğunu ileri sürdü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Reynmen, "Covid-19'a yakalandım. Bununla bile dalga geçti. Artık yeter" dedi.

"Ödül aldım, çekemiyor"

Sosyal medya üzerinden Reynmen'in adıyla yayınladığı bir videoda 'Sen kimsin y…, Çiko'yu tuttun mu? Lan, en çok tıklanan benim. Hani halk senin arkandaydı?" şeklinde sözler sarf ettiğini ileri sürerek, aldığı 'En iyi şarkıcı' ödülü sonrası kendisinin bu durumu çekemediğini, bu nedenle dalga konusu paylaşımlar yaptığını anlattı.

Geçtiğimiz günlerde yaptırdığı COVİD-19 testi sonrası insanların bu durumu bilmesi gerektiğini düşündüğü için sosyal medyadan paylaştığını fakat yine Arto'nun "Allah bizi mikroplardan koruyor Reynmen'cim" diyerek hakaret içerikli sözler sarf ettiğini iddia etti. Şikayet dilekçesinin sonunda Arto'nun yaptığı paylaşımlar nedeniyle küçük düştüğünü, hastalığıyla bile dalga geçildiğini belirterek şikayetçi oldu.

İhbar sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.