Reyhanlı’dan ABD’ye uzanan mozaik çalışması

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik sanatçısı Mervan Altınorak, 25 milyon mozaik taşı ile meydana getireceği 30\'a yakın eseri ile ABD\'deki Türk işadamına ait işyerini süsleyecek.

Uzun süreden bu yana mozaik sanatı ile uğraşan ve son olarak Osmaniye Valiliği ile Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'nün istemi doğrultusunda, ilin kültürel tanıtım projesine yaptığı mozaik çalışmasıyla tanınan Mervan Altınorak, ABD\'de yaşanan ve isminin açıklanmasını istemeyen Türk işadamının dikkatini çekti. İşadamının New York kentindeki işyerine mozaik çalışması yapmasını istemesi üzerine Mervan Altınorak, çalışmalarına başladı. Altınorak, şöyle dedi:

\"İşadamının isteği doğrultusunda ünlü ressamların eserleri üzerine çalışmaya başladım. 6 ay sürecek olan çalışmalarım içerisinde 30 masa, 120 sandalye, merdiven dekorasyonu ve bir heykel çalışması yer alıyor. Tamamlanmasından sonra ABD\'nin New York kentine giderek işyerine dekorasyonu tamamlayacağım.\"

Çalışmasında kendi ürettiği suni taşlardan yaklaşık 25 milyon mozaik taşı kullanacağını anlatan Altınorak, \"Taşlar suni mozaik olup tüm renkleri oluşturdum. 600 adet renk geliştirdim. Çalışmamda 25 milyon adet mozaik taşı kullanacağım. Ülkem adına mutluyum, çünkü çalışmanın tamamlanmasından sonra New York\'ta işyerine dekore ederek Türkiye\'de mozaik sanatının varlığını kanıtlama fırsatı bulacağım\" diye konuştu.



