Reyhanlı'da roket muamması

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın 12. gününde, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine atılan roketlerin sayısı 5'e çıktığı duyurulsa da, daha sonra yapılan açıklamada gözlemlenen dumanın daha önce bir mezarlık bölgesine düşen ve kontrollü olarak patlatılan roketten kaynaklandığı belirtildi.

TIKLAYIN - Reyhanlı'ya iki roket daha

Reyhanlı'nın Gültepe Mahallesi'ne sabah saatlerinde atılan roketler 17 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Avlar'ın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. Öğlen 14.00 sıralarında atılan roketlerden biri yola, biri boş bir eve düşerken; bir kişi hafif şekilde yaralanmıştı.

Suriye'den Reyhanlı'ya dört roket atıldı; 1 kişi hayatını kaybetti, 1 yaralı

Canlı yayında, akşamüstü saatlerinde Reyhanlı'ya atılan son roketle ilgili konuşan NTV muhabiri Can Ertuna, "Güçlü bir patlamaydı. Günlerdir aslında roketlerin hedefi olan nokta. Reyhanlı’nın geneline baktığımızda, ilçesinin dış kısmında kalan bir yer. Kameramız kayıttaydı, yükselen dumanların yerleşim biriminden geldiğini gördük. Bugün Reyhanlı’ya düşen 5. roket bu" dedi.

Daha sonrasında yaptığı açıklamada ise gözlemledikleri dumanların yeni bir roketten kaynaklanmadığını aktaran Ertuna, daha önce düşen ancak infilak etmeyen bir roketin görevlilerce kontrollü olarak patlatılduğunu söyledi.