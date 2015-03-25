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Reyhanlı'da güçlü patlama!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın boş alanda patlama meydana geldi

25 Mart 2015 09:36

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Suriye sınırına yakın boş alanda patlama meydana geldi. Geniş çapta çukurun oluştuğu bölgede incelemeler sürüyor.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi Bahçelievler Mahallesi yakınlarındaki boş arazide şiddetli patlama oldu. Çevrede yaşayan vatandaşlar patlamanın ardından panikle dışarı çıktı. Patlamanın etkisiyle alana taş ve kaya parçalarının dağıldığı gözlendi.

Güvenlik güçleri patlamanın olduğu Suriye sınırı yakınındaki bölgede önlem aldı.  Patlama sonrası bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı. 15 metre çapında, 5 metre derinliğinde bir çukurun oluştuğu bölgede bulunan parçalar incelenirken patlamanın nedeni araştırılıyor.
 

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