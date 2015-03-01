Reyhanlı'daki bombalı araç ÖSO komutanına ait çıktı

Reyhanlı’nın Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde, devriye gezen polis ekipleri bu sabah erken saatlerde bir binanın önünde park edilen Suriye plakalı bir otomobilin altında 2 paket gördü. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda daha polis sevk edildi. Olası bir patmaya karşılık çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Bomba imha uzman ekipleri, robot yardımı ile içindeki parçalar mıknatısla birbirine tutturulan iki bombayı kontrollü olarak patlatarak etkisiz hale getirdi. Çevreye dağılan parçalar toplayan uzmanlar inceleme yapmak için Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Özkan ve Müdür Yardımcısı Murat Keleş çalışmaları baştan sona kadar izledi.

Polis bombaların kim ya da kimler tarafından bırakıldığını tespit etmek için kapsamlı soruşturma başlattı.

Vali Topaca’dan açıklama





Hatay Valisi Ercan Topaca, Reyhanlı ilçesinde Suriye uyruklu bir kişinin aracının altına yerleştirilen 600-700 gram ağırlığında iki paket halindeki uzak kumanda sistemi bulunan patlayıcının ekiplerin dikkati sonucu görülerek etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Vali Topaca yaptığı açıklamada, gece saat 02.00 sıralarında ilçede devriye görevi yapan polislerin dikkati sonucunda park halindeki bir otomobilin altında şüpheli paket olduğu tespit edilerek olay yerine bomba imha ekiplerinin yönlendirildiğini belirtti. Ekiplerin yaptığı incelemede aracın altında iki paket halinde patlayıcı bulduğunu bildiren Topaca, şunları kaydetti:





'Uzaktan kumandalı patlayıcı'

“Reyhanlı ilçemizde devriye görevi yapan bir ekibimizin dikkatli takibi sırasında bir aracın altında şüpheli bazı paketlerin olduğu görülmüş bunun tespiti üzerine ilden bomba uzmanı ekipleri olay mahalline yönlendirilmiş ve herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadan bu patlayıcılar etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan incelemede 600-700 gram olduğu tahmin edilen iki paket halinde, Suriye uyruklu bir kişin aracının altına yerleştirilmiş ve mıknatısla araçla irtibatlandırılmış ve telsiz sistemiyle uzaktan kumanda sitemiyle

patlatılabilecek bir patlayıcı olduğu görülmüştür.

“Araç Özgür Suriye Ordusu Komutanının...'

Söz konusu aracın sahibi Suriye vatandaşı tahminen 3 ay önce bizim ülkemize Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan giriş yapmış ve Reyhanlı ilçemizde ikamet eden bir şahıs. Kendisiyle yapılan görüşmede herhangi bir tehdit almadığını, birileri tarafından takip edilmediği yönünde herhangi bir tespitinin olmadığını söylemiş. Ancak şahıs daha önce Özgür Suriye Ordusu’nda Yüksek Savunma Konseyi üyeliği yapmış bir kişi. Suriye’deki iç dengeler sebebiyle bir süre önce kendisinin de başında bulunduğu birliği bırakmak suretiyle Türkiye’ye yerleşmiş şu an itibariyle Özgür Suriye Ordusu’na bağlı aslında komutanlık yapmış bir kişidir. Bizim tahminimiz olayla ilgili araştırmamız devam etmekle birlikte bu olayın Özgür Suriye Ordusu içerisindeki bir anlaşmazlıktan veya iç hesaplaşmadan kaynaklanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz.”

'Patladığı alanda çok etkili olabilecek bir patlayıcı'





Şu an konunun etraflıca araştırıldığını, adli sürecin de devam ettiğini aktaran Vali Topaca, “Olayın faillerini bulmak için kamera kayıtları dahil o bölgedeki bütün araştırmayı, ilgili olabilecek herkese sormak suretiyle başta aracına bomba yerleştirilen şahıs olmak üzere araştırmalarımız devam ediyor. Daha net bilgilere ulaştığımız zaman kamuoyuna ayrıca bilgi vermeyi düşünüyoruz” dedi.



Bulunan patlayıcı maddeyle ilgili incelemenin sürdüğünü aktaran Topaca, “Bulunan madde o aracı çok rahat havaya uçurabilecek, etraftaki binalara, insanlara zarar verebilecek boyutta bir patlayıcıdır. Türüyle ilgili netleşmiş bir şey yok ama patladığı alanda çok etkili olabilecek can ve mal kaybına yol açabilecek nitelikte etkiye sahip bir patlayıcı” diye konuştu.