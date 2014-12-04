Reyhanlı saldırısında IŞİD iddiası

Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bir astsubay ve bir polisin şehit edildiği, bir sivilin öldürüldüğü, 7’si asker 8 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili iddianame tamamlandı. Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin öldüğü bombalı saldırı ile Niğde’deki saldırı arasında bağlantı bulunduğu iddiasının yer aldığı iddianamede saldırıyı gerçekleştiren IŞİD üyesi 3 sanığın 3 kez müebbet, diğer 8 sanığın ise “silahlı terör örgütü üyeliği” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Çendrim Ramadani, Benyamin Xu ve Muhammed Sakiri’nin yaklaşık 10 ay Suriye’de bir IŞİD kampında kaldıkları ve İstanbul’da eylem yapmaya hazırlandıkları belirtildi. Türkiye’nin Musul Başkonsolosluğu’ndaki 50 kişinin IŞİD tarafından kaçırılmasının ardından rehinelere karşı yapılan takasta Ulukışla’daki saldırının faillerinin de IŞİD’e teslim edildiği iddia edilmişti. Niğde’nin Ulukışla ilçesinde 20 Mart’ta jandarma astsubay Adil Kozanoğlu, polis memuru Adem Çoban ve kamyon sürücüsü Turan Yaşar’ın öldürülmesi, 7 asker ve bir sivilin yaralanmasıyla ilgili 11 sanık hakkında hazırlanan iddianame Niğde Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kilit isim Topalca 58 sayfalık iddianamede, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Ankara Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İsviçre vatandaşı Çendrim Ramadani, Almanya vatandaşı Benyamin Xu ve Makedonya vatandaşı Muhammed Sakiri’nin “anayasayı ihlal, 6136 sayılı yasaya muhalefet, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme, yakalanmamak amacıyla kasten öldürme, yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs, patlayıcı madde bulundurmak, nitelikli yağma ve kasten yaralama” suçlarından 3’er kez müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi. Sanıklardan Heysem Topalca İsmayılov Qosqar ve Fuad Mövsümöv’ün “silahlı terör örgütüne üye olmak ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından cezalandırılması istenen iddianamede, M.A, K.Ö, H.Y, K.Y. ve A.Y’nin ise bilerek ve isteyerek örgüte yardım etmek suçlarından yargılanması istendi. İddianamede ayrıca Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıların planlayıcısı olduğu iddia edilen Heysem Topalca’nın,

Ulukışla’daki silahlı saldırıyı gerçekleştiren 3 terör örgütü üyesini Suriye sınırından Türkiye’ye geçiren kişi olduğu belirtildi.

Niğde’de ne olmuştu?

20 Mart 2014’te yaşanan olayda, K.Ö.’nün yönetimindeki taksi ile İstanbul’a gitmek üzere Hatay’dan yolan çıkan Xu, Ramadani ile Zakiri, Ulukışla- Adana Otoyolu’nda rutin yol kontrolüyle karşılaştı. Görevlilere ateş açan bu kişiler, astsubay ve bir polisi şehit etti, bir sivili de öldürdü. 7 asker ve yolcu otobüsündeki 1 kişiyi yaraladıktan sonra gasp ettikleri kamyonun şoförü Turan Yaşar’ı da öldürerek kaçtılar. Daha sonra yakalandılar