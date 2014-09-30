Reyhanlı raporu kuruldan çıkmıyor

52 vatandaşın ölümüne neden olan Reyhanlı faciasına ilişkin Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu bir türlü çıkmıyor. MİT ve Emniyet mensuplarının ifadeleri alınmasına rağmen raporunun çıkışı çeşitli nedenlerle üç kez ertelendi.

11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen patlamada 52 vatandaş hayatını kaybetmiş, 146 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin dava sürerken iddianamede, Acilciler Terör Örgütü ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a yakın istihbarat kurumları birinci derecede fail olarak gösterilmişti. Bunun üzerine Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçmiş ve olaya ilişkin derin inceleme başlatmıştı. Ancak olayın üzerinen 1,5 yıl geçmesine rağmen söz konusu rapor henüz bitirilemedi.

Facianın hemen arkasından Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçti. MİT Bölge Müdürü ve Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ilgili birimlerin ifadesi alındı. Bölgedeki yetkililerin ardından Ankara’daki iki MİT görevlisinin ifadeleri alındı. Ardından raporun bitmesi bekleniyordu ancak süreç tekrar başa sardı.

Gezi olaylarının başlamasının ardından ise Hatay başta olmak üzere bazı sınır illerinde yaşanan protestolar gerekçe gösterilerek çalışmalar aksadı. Gezi protestoları nedeniyle özellikle Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerinin ifade alamadıkları gerekçesiyle raporun çıkışı yeniden ertelendi.

Gezi sonrası ise 17 Aralık süreci Teftiş Kurulu’nun çalışmalarının yeniden aksamasına neden oldu. Yolsuzluk soruşturması üzerine emniyet birimlerinde yaşanan görevden almalar, rapor kapsamında alınması gereken ifadelerin alınamamasına neden oldu. Kurul bu kez de raporu seçime kadar bitirmek istedi ve çalışmalar yeniden başladı. Ancak olayın üzerinden 14 ay geçmesine rağmen, faciayı aydınlatacak en önemli rapor olma özelliği taşıyan Başbakanlık Teftiş Kurulu Raporu bir türlü ilgili birimlere teslim edilemedi.