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Reyhanlı saldırısında tutuklu 5 kişi tahliye edildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 53 kişinin hayatını kaybettiği iki ayrı bombalı saldırıyla ilgili tutuklu yargılanan 15 kişiden 5'i tahliye edildi

27 Ağustos 2014 01:40

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sabah başlayan duruşmada, patlamada hayatını kaybedenlerden bazılarının yakınları ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Adana'da cezaevinde bulunan 15 sanığın ifadeleri, salona kurulan telekonferans sistemiyle alındı.

Mahkeme heyeti, "Delillerin toplanmış olması, suçun vasıf ve mahiyeti ile sanıkların tutukluluk süreleri"ni göz önüne alarak İlhan Küçükdüveyki, Yıldıray Çetin, Ferdi Gazel, Ali Düzel ve Hacel Sat'ın tahliyesine karar verdi.

Diğer 10 sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde meydana gelen iki ayrı bombalı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.

 

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