Reuters: Türk askeri İdlib'e girdi

Türk askerlerini taşıyan araçların İdlib'e giriş yaptıkları belirtildi. Reuters haber ajansı Suriye-Türkiye sınır bölgesindeki görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Türk askeri araçlarının Tahrir el Şam refakatinde İdlib'e intikal ettiğini duyurdu.

Doğan Haber Ajansı (DHA) ise, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Karakolu'nda, İdlib'e doğru Fırtına obüsleriyle 7 kez atış yapıldığını bildirdi. DHA sınırda, hazır birlikler ve Leopar tanklarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğunu aktardı.

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesi için Kazakistan'ın Başkenti Astana'da 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenen Suriye görüşmelerinde Türkiye, Rusya ve İran arasında anlaşma sağlanmış ve bu kapsamda 1 aydır Hatay'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı askeri araç ve personel sevkiyatı yapılmıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumartesi günü yaptığı açıklamada Halep'ten kaçan binlerce kişinin sığındığı ve cihatçı örgütler ittifakı Tahrir el Şam'ın kontrolünde bulunan İdlib'e yönelik operasyonla ilgili "İdlib'te ciddi bir harekât var ve bu devam edecek" açıklamasında bulunmuştu.

Tahrir El Şam, geçen yıla kadar El Kaide'nin Suriye kolu olan ve Nusra Cephesi olarak bilinen örgütün de dahil olduğu bir cihatçı örgütler ittifakı. Örgüt ismini değiştirip Usame Bin Ladin tarafından kurulan global hareketten resmi olarak ayrıldığını duyurmuştu.