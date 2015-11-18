Reuters: Hükümetin açıklanması gecikecek

Hükümeti kurma görevini dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan alan Ahmet Davutoğlu'nun, yeni hükümeti açıklamasının gecikebileceği iddia edildi.

Reuters'a konuşan ve Başbakan Davutoğlu başkanlığında kurulacak yeni hükümetin son şeklinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşmede verileceğini belirten yetkililer, Erdoğan'ın yarın başlayacak İstanbul programı nedeniyle ikili görüşmenin dolayısıyla hükümetin açıklanmasının gecikebileceğini söylediler.

Erdoğan, hükümeti kurması için dün akşam Davutoğlu'nu görevlendirdi. Kabinenin ana ekseninin geçen hafta gerçekleşen Erdoğan-Davutoğlu görüşmesinde şekillendiğini belirten yetkililer, kabineye son şeklinin planlanan görüşmede verileceğini söyledi.

Davutoğlu: İstişareler devam ediyor

Davutoğlu, Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile düzenlediği basın toplantısında bir soru üzerine, "Yeni hükümetle ilgili istişareler devam ediyor. Cumhurbaşkanı ile birlikte tespit edeceğimiz bir zamanda ilan edeceğiz" dedi ancak tarih belirtmedi.

Reuters'a konuşan, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, "Hükümet bugün ya da yarın açıklanmayacak; Erdoğan'ın dönüşüne göre hükümetin açıklanması söz konusu olacak. Ancak bir anlaşmazlık olduğundan değil tamamen iki liderin programları gereği. Erdoğan'ın İstanbul'da katılması gereken bazı programları var" dedi. Aynı yetkili, kabinenin ana ekseninin geçen haftaki görüşmede oluşturulduğunu belirterek, "Ancak Erdoğan-Davutoğlu görüşmesinde kabinenin son şekli verilecek" dedi.1 Kasım seçimi sonucunda tekrar tek parti iktidarını yakalayan AK Parti'nin yeni kabinede özellikle ekonomi yönetiminde hangi isimlere yer vereceği yakından izleniyor.

Yeni hükümette kimler olacak?

Piyasaların Ali Babacan yönetimindeki bir ekonomi takımını veya Merkez Bankası'nın bağımsızlığını tartışmaya açacak adımlar atmayacak bir yönetimi olumlu algılayacağı öne sürülüyor.Yetkililerden alınan bilgilere göre Babacan'ın yeni kabinede Dışişleri Bakanı ya da Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak değerlendirilmesi söz konusu.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Binali Yıldırım'ın büyük ihtimalle kabineye gireceği, Başbakan Yardımcılığına çok yakın olmasına karşın eski görevi Ulaştırma Bakanlığı'na da dönebileceği belirtilirken, yeni oluşturulacak Reformlardan Sorumlu Başbakan Yardımcılığı'na ise Lütfi Elvan'ın getirilebileceği kaydediliyor. AKP İstanbul Milletvekili ve Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak ya da Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın Enerji Bakanlığı'na, Meclis Başkanı adayı olmaması durumunda Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın yeniden Milli Savunma Bakanlığı'na, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya da AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in AB Bakanlığı'na getirilmesi de söz konusu.

Yetkililer, Başbakan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Tuğrul Türkeş'in de yeni kabinede bu görevlerini sürdürmelerinin beklendiğini vurguladılar