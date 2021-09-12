Reuters duyurdu: BAE merkezli Aramex, MNG kargoyu satın almak için görüşmelere başladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli kurye firması Aramex tarafından MNG Kargo’yu satın almak için görüşmeler yürütüldüğüne yönelik geçtiğimiz gün çıkan haberler Aramex tarafından doğrulandı.

Reuters'in konuyla ilgili yayımladığı yeni haberde şirketten yapılan açıklamada "Şirketin yakın zamanda MNG Kargo hissedarları ile olası bir satın alma için görüşmelere girdiğini piyasaya ve hissedarlara teyit etmek isteriz" ifadeleri yer aldı.

Perşembe günü çıkan haberlerde Reuters'a konuşan kaynaklar olası bir anlaşmanın 500 milyon dolar seviyesine kadar çıkabileceği aktarmıştı.

TIKLAYIN: Reuters: BAE merkezli kurye şirketi Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürütüyor