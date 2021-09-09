Reuters: BAE merkezli kurye şirketi Aramex, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yürütüyor

İngiliz haber ajansı Reuters'in 3 kaynağa dayandırdığı bilgiye göre Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli kurye şirketi Aramex'in, MNG Kargo'yu satın almak için görüşmelerde bulunduğunu iddia etti.

Kaynaklardan biri ise söz konusu anlaşmanın değerinin 500 milyon dolara kadar çıkabileceğini ifade ederken, bir diğer kaynak ise görüşmelerin ileri aşamada olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aralarındaki siyasi görüş farklılıkları halen çok derin olsa da Orta Doğu boyunca uzanan ideolojik anlaşmazlığı çözmeye çalışmak yerine ekonomik bağlarını güçlendirmeye ve aradaki gerilimi azaltmaya odaklanmak adına görüşmeler yürütüyordu.

Şirketler sessiz kaldı

Söz konusu iddialara ilişkin olarak Aramex'in sözcüsü "söylenti ve spekülasyonlara cevap vermiyoruz" derken, MNG Kargo'dan ise konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Sheikh Tahnoun bin Zayed al-Nahyan ekonomik işbirliği ve BAE'nin Türkiye'deki yatırımlarını görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirmişlerdi.

Tahnoun'un başkanı olduğu International Holding CEO'su geçen ay Reuters'e verdiği demeçte, Türkiye'de yatırım fırsatlarını değerlendirdiklerini söylemişti.