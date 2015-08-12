Reuters: AKP, CHP'ye kısa süreli koalisyon teklif etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun dün yaptığı açıklamalar AKP ile CHP'nin ortak bir hükümet kurabileceğine yönelik umutları zayıflatırken, anketlerde oylarını 2-2.5 puan artırdığını gören AKP’de ibre 22 Kasım'da yapılacak bir erken seçimi gösteriyor. Reuters'a konuşan CHP'li bir yetkili AKP'nin müzakerelerde kısa süreli bir koalisyon önerisi getirdiğini ancak kendilerinin dört yıllık reform hükümeti teklif ettiklerini belirtti.

Hürriyet’in Reuters'tan aktardığı habere göre, AKP’li üst düzey bir yetkili, "Erken seçimin bir kumar olduğunu düşünüyorum. Şu anda elimizdeki anketlerde eskisine göre 2-2.5 puan üstte görünüyoruz. Ama bu tek başına iktidar için yeterli olmayabilir. Üstelik terörün arttığı bir ortamda zorlanacak bir seçimin menfi etkisi bile mümkün. Böyle bir ortamda seçim de risk, koalisyon kurmak da. Tam bir kumar" dedi.

AKP’li yetkililer, 15 Kasım'daki G20 zirvesini izleyen 22 Kasım'da erken seçim ihtimalinin öne çıktığını belirtiyorlar.

Erdoğan: Süreyi esnetmem

Başbakan Davutoğlu dün akşam gazetecilere, Perşembe günü CHP lideri Kılıçdaroğlu ile yapacakları son koalisyon görüşmesinin sonunda tarihi bir açıklama beklenmemesi gerektiğini belirtirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 23 Ağustos'ta dolacak olan 45 günlük hükümet kurma süresini anayasa gereği esnetemeyeceğini söyledi. Erdoğan, "Ülke hükümetsiz kalmamalı; Başbakan CHP'nin yanında belki MHP ile de görüşmeler yapabilir" dedi.

Haziran'da yapılan seçimde AKP yüzde 40.87 oy ile 258, CHP yüzde 24.95 oy ile 132, MHP yüzde 16.29, HDP yüzde 13.2 oy ile 80'er milletvekili çıkarmıştı. Bu sonuçlarla AKP tek başına hükümeti kurma çoğunluğunu kaybederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni hükümeti kurma görevini 9 Temmuz'da Davutoğlu'na vermişti.

Davutoğlu'nun koalisyon turları sonrası AKP ile CHP arasında önce istikşafi görüşmeler, sonra da liderlerin buluşması gerçekleşmişti.

AKP'li yetkililer, partide CHP ya da MHP ile koalisyon kurulmasının yanı sıra erken seçime gidilmesi gibi görüşlerin de bulunduğunu, ancak erken seçimin "bir adım" daha yakınlarında durduğunu kaydediyorlar. AKP'li üst düzey bir yetkili, "Artık toplum da erken seçimi satın aldı, bunu görmezden gelemeyiz. Ancak yine de Başbakan Davutoğlu'nun bugün bize MYK'da söyleyeceklerini beklemek gerekir... G-20 Zirvesi nedeniyle 15 Kasım'da seçim yapılamaz ama 22 Kasım için neredeyse herkes hemfikir gibi" dedi.

Erken seçim ihtimali

AKP'nin 1-10 Ağustos arasındaki yaptırdığı anketlerin partinin erken seçim ya da koalisyon konusunda daha net karar vermesini sağlayacağı beklenirken, üç dönem kuralına takılanlar, yeni milletvekilleri ve tabanlarının CHP'den farklılığı gibi gerekçelerle koalisyon yerine erken seçimin denenmesi gerektiğini kaydeden AKP'ye yakın bir kaynak, "CHP ile yapılan görüşmeler bir umut yarattı ama halen 22 Kasım'da bir seçim ihtimali en öne çıkan seçenek, her ne kadar siyasette sürprizler mümkün olsa da" dedi.

Aynı kaynak, erken seçimi denemeden AKP'nin koalisyona girmek istemeyeceğini, tek başına iktidar ihtimali olmasa bile seçimlerin ardından AKP-CHP koalisyonu için şimdiden bir zemin hazırlanmış olduğunu belirterek, "Ancak halen ihtimal yüzde 51'e yüzde 49 olarak erken seçimden yana" dedi.

Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu, koalisyon müzakereleri çerçevesinde dün Başbakanlık Resmi Konut'ta 4.5 saat süreyle biraraya gelmişler, Perşembe günü saat 14:00'te nihai karar vermek üzere randevulaşmışlardı.

Yıllarca AKP'de üst düzey görevlerde bulunan ve Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen bir yetkili de erken seçimin yararlı olacağını düşündüğünü ifade etti.

"MHP ile koalisyonun kati suretle gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. CHP ile görüşmeler de olumlu sonuç vermezse, Kasım ayında çok rahatlıkla seçimi yaparız. Anlıyoruz ki MHP de bu sürece destek olacak" diyen yetkili, "Anketlerde AK Parti iyi durumda. Üstelik olası bir erken seçimde eski üç dönemliklerden 40 kişi daha aday olursa, en az 2-3 ilave puan kazanırız" dedi.

Davutoğlu-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası açıklama yapan Kültür Bakanı Ömer Çelik, "Koalisyonda son nokta konulana kadar ilk gündeki gibiyiz" derken, CHP Sözcüsü Haluk Koç, "Parti yetkili kurullarında uzlaşılan ve uzlaşılamayan konular ayrıntılarıyla değerlendirilecek ve son sözü genel başkanlar söyleyecek" açıklamasını yapmıştı.

CHP: AKP kısa süreli koalisyon istedi

Reuters'a bilgi veren CHP'den üst düzey bir yetkili ise, AKP'nin müzakerelerde kısa süreli bir koalisyon önerisi getirdiğini ancak kendilerinin dört yıllık reform hükümeti teklif ettiklerini belirtirken, "Ama eğer anlaşılabilirse belki orta bir noktada da uzlaşmak mümkün olabilir. Her konu çok önemli, ekonomi, dış politika gibi ama CHP olarak en ısrarlı olduğumuz husus eğitim. Eğitimde 4+4+4 konusunda kesinlikle değişim istiyoruz. Bir de zorunlu din dersi bizim için çok hassas bir konu" dedi.

CHP'li yetkili İçişleri, Adalet, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıkları'nın kendileri için önemli olduğunu da söylerken, "Bizim edindiğimiz izlenim son anketleri gördükten sonra Saray'ın da seçime yönelik eski acelesinin biraz olmadığı yönünde. AKP onun için şu anda mümkün olduğu kadar süreci böyle yani mevcut hükümetle yürütmeye çalışıyor" diye konuştu.

Hükümetin kurulması için tanınan 45 günlük süre 23 Ağustos'ta dolacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın erken seçim istediği, bu nedenle koalisyona sıcak bakmadığı yönünde bazı siyasiler tarafından iddia edilen görüşler Cumhurbaşkanlığı Sarayı tarafından ise net şekilde reddediliyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Erdoğan'ın anayasal sınırlar içinde Davutoğlu'nu görevlendirdiğini ve ardından süreci takip ettiğini belirterek, "Erdoğan bir erken seçim yapılması ya da CHP ya da başka bir partiyle koalisyon kurulması yönünde herhangi bir yönlendirme ya da tercihini ortaya koymuyor, böyle bir tavrı da yok" dedi.

AKP'de üç dönem kuralı nedeniyle yaklaşık 70 kişi 7 Haziran'daki seçimde aday olamamıştı.

'Erken seçim kumar'

Partili üst düzey bir yetkili, "Erken seçimin bir kumar olduğunu düşünüyorum. Şu anda elimizdeki anketlerde eskisine göre 2-2.5 puan üstte görünüyoruz. Ama bu tek başına iktidar için yeterli olmayabilir. Üstelik terörün arttığı bir ortamda zorlanacak bir seçimin menfi etkisi bile mümkün. Böyle bir ortamda seçim de risk, koalisyon kurmak da. Tam bir kumar" dedi.