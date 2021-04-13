Reuters'a konuşan yetkili: Türkiye, vaka artışıyla birlikte önlemleri sıkılaştırmayı planlıyor

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Üst düzey bir hükümet yetkilisi, Türkiye'de günlük Koronavirüs vakası sayısı Avrupa'nın en yüksek seviyelerinde seyrederken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın yüksek ihtimalle kritik turizm sezonundan önce önlemleri sıkılaştıracağını söyledi.

Reuters'a konuşan yetkili, Türkiye'de kısa ömürlü olan normalleşme sürecinin planlandığı üzere ilerlemediğini ve önlemlerin kabine toplantısından sonra daha da sıkılaştırılmasının planlandığını söyledi.

İsminin paylaşılmamasını isteyen yetkili, "Çok daha sert önlemler almak dışında bir çözüm yokmuş gibi duruyor" dedi ve kabinenin Bilim Kurulu'nun pazartesi günü aldığı kararlar doğrultusunda hareket edeceğini aktardı.

Yetkili, şehirler arası seyahatlerin kısıtlanması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin harekelerinin sınırlandırılması, spor ve eğlence merkezlerinin kapatılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Bir başka kaynak ise Bilim Kurulu'ndaki bazı isimlerin Ramazan boyunca tam kapanma istediğini bildirdi. Kaynak, yine Bilim Kurulu'ndaki bu kişilerin tam kapanmaya gidilmezse şehirler arası hareketlerin kısıtlanması ve toplu taşımadaki yoğunluğun azaltılması için mesai saatleriyle oynanması yönünde tavsiye verdiğini söyledi.