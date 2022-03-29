Reuters'a konuşan Çernobil çalışanları: Rus ordusu, Kızıl Orman'dan araçlarla geçerek radyoaktif toz kaldırdı

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Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçiren Rus kuvvetlerinin yüksek derecede zehirli olduğu bilinen 'Kızıl Orman'dan araçlarla geçip radyoaktif toz kaldırdığı belirtildi

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Reuters'a konuşan iki santral çalışanı, Rus konvoyundaki askerlerin hiç anti-radyasyon koruması kullanmadığını belirtti; bunun da 'intihara eş değer olduğunu" vurguladı.

Ukranyna'nın nükleer denetim kurumu, 25 Şubat'ta araçların topraktan geçmesi nedeniyle Çernobil'de radyasyon seviyelerinin arttığını açıklamıştı ancak olayın detayları bilinmiyordu.

Santral düştüğü sırada görevde olan iki işçi de Çernobil yakınlarındaki en kontamine bölge olarak bilinen Kızıl Orman'dan tank ve diğer zırhlı araçların geçtiğini söyledi.

İşçilerden biri, konuştuğu askerlerden birinin santralin daha önceden patladığından haberdar olmadığını ifade etti.