Ukrayna: Çernobil'in yakınlarındaki Rus askerleri, Avrupa için radyoaktif tehlike yaratıyor

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Üst düzey bir Ukraynalı yetkili, Rusya'nın işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali'nde "Rus askerlerinin sorumsuz hareketlerinin" Avrupa'nın büyük bölümüne radyasyon yayılmasına sebep olabileceğini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, Birleşmiş Milletler'e risk ölçümü yapmaları için bölgeye bir misyon gönderme çağrısı yaptı.

Vereşçuk, Rusya'nın bölgeye çok sayıda bakımı yapılmamış eski silahlar gönderdiğini ve bunun nükleer kazada yıkılan 4. reaktörün etrafına inşa edilen muhafaza yapısına risk oluşturduğunu ifade etti.

Ukraynalı yetkili, Rus güçlerinin bölgedeki çok sayıda yangına müdahale etmesi için gönderilen itfaiyecileri de engellediği belirtildi.

Vereşçuk, muhafaza yapısının zarar görmesinin radyoaktif toz yayılmasına sebep olacağını; bunun sadece Ukrayna'yı değil çok sayıda Avrupa ülkesini etkileyeceğini belirtti.