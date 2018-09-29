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Kültür-Sanat

Resul Dindar'dan sonbaharda yeni şarkı

İSTANBUL, (DHA) – SANATÇI Resul Dindar, yeni bir aşk şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı

29 Eylül 2018 12:36

İSTANBUL, (DHA) – SANATÇI Resul Dindar, yeni bir aşk şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. ‘Yangın Yeri’ isimli yeni teklisi tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı.

Söylediği her tarzda iz bırakan ve Karadeniz müziğinde kadife sesiyle bilinen, çıkardığı Türk Sanat Müziği albümü ‘Aşk-ı Meşk’ ile en iyi proje ödüllerini alan sanatçı Resul Dindar, bu kez de bir aşk şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. 

Rd Müzik etiketiyle çıkan yeni tekli ‘Yangın Yeri’, tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Dindar’ın gelecek konserlerinde, TV programlarında ve radyo yayınlarında seslendirmesi beklenen şarkı, sözleriyle ve duygusuyla sonbaharın hüzünlü temasında, aşk acısına vurgu yapıyor.

(FOTOĞRAFLI)

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