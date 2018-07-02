ANTALYA, (DHA)- KARADENİZ\'İN sevilen sesi Resul Dindar, Alanya’da Karadeniz rüzgarı estirdi. Dindar, sanat müziği eserlerinin yanı sıra Karadeniz müziği ile misafirlere zaman zaman duygusal ve coşku dolu anlar yaşattı.

Wome Deluxe Anfi Tiyatrosu\'nu dolduran bine yakın misafir, Dindar’ın eserlerine eşlik ederken, tulum ve kemençe eş­liğinde horon oynadı. Program boyunca kendisini en önde izleyen engelli misafirlere özel ilgi gösteren Dindar, önce engelli vatandaşlarla, ardından da kendisi ile fotoğraf çekmek isteyen tüm hayranları ile fotoğraf çektirdi. Konserin sonunda Dindar’a teşekkür eden Ortadoğu Grup Kurumsal İletişim Müdürü Ümit Sanlav, \"Sanatçılar sadece sesleri ve sahne performansları ile değil, topluma rol model olan kişilikleri ile değerlidir. Resul Dindar bu anlamda çevre bilinciyle, hayvanseverliğiyle Allah’ın yarattığı her şeyi sevmesi ile bilinen çok değerli bir dostumuzdur” dedi. Sanlav, Ortadoğu Grup, Wome Deluxe ve izleyiciler adına çiçek takdim etti.

Yaz boyunca her hafta sonu gerçekleşecek olan Wome Deluxe Yaz Konserlerinde, Ferhat Göçer, Sevcan Orhan, Resul Dindar ve Deniz Toprak, sevenleri ile buluşmaya devam edecek

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