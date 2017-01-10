Restore edilmiş 'Anayurt Oteli' İstanbul Film Festivali'nde!

İstanbul Film Festivali’nin Groupama işbirliğiyle on yıl önce başlattığı “Türk Klasikleri Yeniden” projesi için bu yıl restore edilecek film belli oldu. Ömer Kavur’un Yusuf Atılgan’ın romanından uyarladığı, 1987 yapımı başyapıtı Anayurt Oteli, Groupama ve İstanbul Film Festivali işbirliğiyle Fanatik Film tarafından restore edilerek sinemaya yeniden kazandırılacak. 36. İstanbul Film Festivali, İKSV tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Groupama, on yıldır İstanbul Film Festivali işbirliğiyle sürdürdüğü “Türk Klasikleri Yeniden” projesi ile Türk sinemasının önemli yapıtlarının yıllar sonra yenilenerek tekrar sinemalarda gösterime hazır hale getirilmelerini sağlıyor. 36. İstanbul Film Festivali “Türk Klasikleri Yeniden” bölümü kapsamında yapılacak özel gösterimde bu yıl Ömer Kavur’un yönettiği, başrollerini Macit Koper, Serra Yılmaz, Orhan Çağman ve Şahika Tekand’ın paylaştığı, Osman Alyanak, Kemal İnci, Cengiz Sezici, Songül Ülkü, Ülkü Ülker, Yaşar Güner, Arslan Kacar, Osman Çağlar ve Orhan Başaran’ın da rol aldığı 1987 yapımı Anayurt Oteli yenilenmiş kopyasından gösterilecek. Fanatik Film tarafından restore edilen Anayurt Oteli 2017’de, yapımından tam 30 yıl sonra yeniden beyazperdede izleyiciyle buluşacak.

Film, sinemamızın en güçlü edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor

Yapımcılığını Cengiz Ergun ile Ömer Kavur’un, yürütücü yapımcılığını Sadık Deveci’nin üstlendiği Anayurt Oteli’nin müziklerini Attila Özdemiroğlu besteledi. Yönetmen Orhan Oğuz ise filmin görüntü yönetmeni. Ömer Kavur’un başyapıtı olarak anılan film, sinemamızın en güçlü edebiyat uyarlamalarından biri olarak kabul ediliyor. Filmin çok katmanlı senaryosunu Yusuf Atılgan’ın romanından birlikte uyarlayan Ömer Kavur ile filmin başrol oyuncusu Macit Koper, bu ortak çalışmanın ardından birçok filmin senaryosunda da işbirliği yaptı. Macit Koper, bu filmdeki performansıyla Nantes Film Festivali’nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü ve SİYAD tarafından Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi. Macit Koper’e bu yıl İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü verilecek.

Anayurt Oteli yalnızlıktan kurtulamayan otel müdürü Zebercet üzerine bir psikolojik gerilim öyküsü gibi görünse de özünde Ömer Kavur’un rüyalar, simgeler, nesneler ve eylemlerin gizli anlamları aracılığıyla, zamanın geçişini anlattığı filmidir. Macit Koper’in canlandırdığı Zebercet, söz verip dönmeyen bir kadın müşterisini saplantı haline getirince, ezici yalnızlığını filmler, horoz dövüşleri ve hizmetçisine sarkıntılık yaparak hafifletmeye çabalar. Meçhul kadın, ister bir anı ister hayalet olsun Zebercet’e ve otele musallat olur. Ömer Kavur ve Macit Koper, Zebercet’te Türk sinemasının en unutulmaz, ikonik anti-kahramanlarından birini çizerler.

Sinema tarihçisi, yazar Agâh Özgüç’e göre “Ruhbilimsel ayrıntılarla destekli, çarpıcı bir ‘iç dünya’ filmi” olan Anayurt Oteli, 1987 İstanbul Film Festivali’nde En İyi Türk Filmi, 1987 Nantes Film Festivali’nde Büyük Ödül, 1987 Antalya Film Festivali’nde En İyi İkinci Film, En İyi Yönetmen; 1987 Valencia Film Festivali’nde Bronz Ödül, 1988 Venedik Film Festivali’nde ise FIPRESCI Ödülü kazandı. SİYAD tarafından 1987 yılında beş dalda ödüllendirilen Anayurt Oteli, Kültür Bakanlığı’nın En İyi 10 Türk Filmi listesinde de yer alıyor.

1944’te Ankara’da doğan Ömer Kavur, Paris’te Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda gazetecilik ve sosyoloji okuduktan sonra Fransız Bağımsız Sinema Konservatuvarı’nda sinema eğitimi gördü. 1974’te ilk uzun metrajlı kurmaca filmi Yatık Emine’yi (1974) yaptı. Çağdaş Türk sinemasının önde gelen auteur yönetmen ve senaristlerinden biri olarak, sosyal içerikli popüler filmleriyle dünya çapında kabul gördü ve birçok ödül aldı. 2005 yılında İstanbul’da öldü. Sinema yazarı Övgü Gökçe’nin sözleriyle “sinemamızın edebiyatla en verimli ilişki kurabilmiş yönetmeni; bir sanatçı olduğu kadar bir zanaatkâr da olan” Ömer Kavur’un iz bırakan filmleri arasında Yusuf ile Kenan (1979), Amansız Yol (1985), Gece Yolculuğu (1988), Gizli Yüz (1991), Akrebin Yolculuğu (1997) ve Karşılaşma (2003) sayılabilir.

Sinemaseverler, Groupama işbirliğiyle önceki festivallerde Erden Kıral’ın 1979 yapımı Bereketli Topraklar Üzerinde (2008), Lütfi Ö. Akad’ın 1949 yapımı Vurun Kahpeye (2009), Atıf Yılmaz’ın 1978 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım (2010), Memduh Ün’ün 1958 yapımı Üç Arkadaş (2011), Halit Refiğ’in 1964 yapımı Gurbet Kuşları (2012), Lütfi Ö. Akad’ın 1968 yapımı Vesikalı Yarim (2013), Yavuz Turgul’un 1988 yapımı Muhsin Bey (2014), Metin Erksan’ın 1962 yapımı Yılanların Öcü (2015) ve Yılmaz Güney’in 1978 yapımı Sürü (2016) filmlerini restore edilmiş kopyalarından izleme şansı bulmuştu.

İKSV tarafından 5-16 Nisan tarihlerinde yapılacak 36. İstanbul Film Festivali’nin programının tamamına, 14 Mart Salı gününden itibaren film.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Film Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için:

film.iksv.org

İstanbul Film Festivali’ni sosyal medyada takip etmek için:

facebook.com/istanbulfilmfestivali

twitter.com/ist_filmfest

instagram.com/istfilmfest/

istfilmfest.tumblr.com

youtube.com/user/iksvistanbul

#istfilmfest17