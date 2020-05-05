Restoranlar açılışa hazırlanıyor: Masaya tuzluk dahi konmayacak, sandalye ve garson sayısı azaltılacak, sipariş almada teknolojiden faydalanılacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle turizm durdu, restoranlar da dahil pek çok iş yeri kapılarını kapattı, ülke çağında sokağa çıkma yasakları uygulandı. Vaka sayısında düşüşle birlikte dün, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süredir tartışılan normalleşme sürecinin ilk adımları açıklandı. İlk etap bakanlık kararnamesiyle kapatılan restoran gibi işletmelerin açılması gündeme geldi, sektör de açılış için hazırlık yapmaya başladı.

Yemek şovlarının kalkması, masaya tuzluk dahi konmaması, garson sayısının azaltılması, masa aralıklarının açılması gibi önlemler gündemde.

Hürriyet'ten Burak Coşan imzalı habere göre, Günaydın Et ve Restoranlar Grubu kurucu ortağı Cüneyt Asan, "Burada en önemli korunma yöntemi masaların birbirinden uzak olması. Yeni dönemde bizim gibi restoranlar daha büyük alanlar daha geniş mesafe imkanı tanıyacak. Garson sayılarını düşürmek de alabileceğimiz önlemler arasında. Sipariş almada daha çok teknolojiden yararlanılabilir. Açıkta yemeklerle yapılan şovlar artık olmayacak. Açık büfelerden, kalabalık restoranlardan vazgeçilecek. Masaya her gelen müşterinin dokunduğu tuzluk bile konulmayacak" dedi.

Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer de, "Restoranda müşterilerinde ulaşabileceği alanlarda antiseptik bulundurulmalı. Müşteriler menüleri cep telefonundan görebilmeli, istediği taktirde siparişlerini de cep telefonundan verebilmeli. Yemek masaları ve mobilyaları, masa üstü ekipmanları alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her müşteri kullanımı sonrası yapılmalı. Hesap alınmasında temassız ödeme/mobil ödeme tercih edilmeli" görüşlerini dile getirdi.

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