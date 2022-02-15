Restoran atıkları yem olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda atıklarının hayvan beslemede yem olarak kullanılabilmesi için bir çalışma grubu kurdu. Bu grubun bulgu, görüş ve önerileri geçen günlerde tartışılırken, 17 Şubat’ta yeni bir toplantı yapılmasına karar verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışması ile yem hammaddesi olarak değerlendirilmesi muhtemel bitkisel ve hayvansal gıda artıkları sınıflandırılacak, hayvanseverlerin sık sık gündeme getirdikleri restoran, yemekhane gibi toplu tüketim yeri artıklarının kullanılabilirliği değerlendirilecek.
Hürriyetin haberine göre, çeşitli sebeplerle piyasaya arz edilmeyen ancak bozulmamış endüstriyel gıdalar kullanılabilecek. Buna göre mevzuat çalışması yapacak olan Tarım Ve Orman Bakanlığı, gıda israfının önlenmesini amaçlıyor.