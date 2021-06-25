Ressam ve LeMan çizeri Şafak Tavkul yaşamını yitirdi

Ressam ve mizah dergisi LeMan'ın çizeri Şafak Tavkul yaşamını yitirdi. Tavkul için yarın, Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Başhüyük köyünde cenaze töreni düzenlenecek.

LeMan'ın resmi hesabından yapılan açıklamada, ''Arkadaşımız çizer, ressam, Şafak Tavkul’u kaybettik. Çok güzel bir insandı. Nur içinde yatsın'' denildi.

Cenaze bilgilerinin de yer aldığı açıklamada, ''26 Haziran Cumartesi günü (yarın) Başhüyük Köyü Camiinde kılınacak ikindi namazını müteakiben defnedilecektir'' ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter’da Tavkul’un ölümünün ardından mesaj paylaştı. Kalın, “Güzel ağabeyimiz, gönül dostumuz, çizgi ve resim ustası Şafak Tavkul Hakk’a yürüdü. Mevla mekanını cennet, makamını âli eylesin. Başımız sağ olsun. Zor bir hastalık süreci geçirdi. Bir an bile ye’se kapılmadı, hayat ve iman neşvesini yitirmedi. Ruhun şâd olsun güzel abim” dedi.

Şafak Tavkul kimdir?

Şafak Tavkul, 1963'te dünyaya geldi. İlk resim ve karikatür sergisini 1978'de henüz 15 yaşındayken açtı. TED Ankara Koleji'nin ardından Mimar Sinan Üniversitesi'nde resim ve heykel eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarından başlayarak çeşitli çocuk ve mizah dergilerinde çalıştı. Çizerliğin yanında gazetecilik yaptı.

Tanınmış dergilerde sanat yönetmenliği de yapan Tavkul, 1988'de çizgi film sektörüne geçerek birçok uzun metrajlı filme imza attı. Kendi yapım şirketinde reklam filmleri, animasyon ve belgeseller üreten sanatçı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde de animasyon dersleri veriyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında sokağa çıkarak gördüklerini birebir kalemine aktaran ve darbeci hainlerin sivil halkın üzerine ateş açmasıyla birlikte sipere yatan sanatçı, bu çalışmaya imza atmasının sebebini, "Hayatımda ilk defa gördüğüm olaylar yaşanıyordu" sözleriyle dile getirmişti.