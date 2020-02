Ressam Pelin Balkır'ın eserleri sanatseverler ile buluşacak

İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sergi salonu \'Galeri Aydın\' sezonun son resim sergisine ev sahipliği yapıyor. Ressam Pelin Balkır\'ın 20 Haziran\'da açılacak sergisi 10 Temmuz\'a kadar görülebilecek.

Ressam Balkır, eserlerinde insan ile doğa ilişkisine dair çıkarımlar yaptığını ve bunun önceliği olduğunu belirterek şunları söyledi: \"İzlenimci bir tavırla yapmaya devam ettiğim peyzajlarımda, insan ve doğa ilişkisine dair çıkarımlar, her zaman için en öncelikli unsur olmuştur. İnsanlığın başlangıcından beri hiç kopmadan süregelen bu ilişki, doğal olarak benim çalışmalarımın da esin kaynağı şeklindedir. Bu resimler, ilk akla gelen haliyle doğaya öykünme olarak değerlendirilebilecek olsa da; ben daha çok özüne dönme yani bir bakıma kendini masaya yatırma durumu olarak algılıyorum. Resimleri, konusal olarak peyzaj, figür ya da natürmort; biçimsel olarak da somut, soyutlama ve soyut olarak sınıflamak, çok doğru bir genellemedir. Unutulmaması gereken önemli nokta ise, resimler, biçimsel açıdan hangi türe girerlerse girsinler doğa çıkışlı oldukları gerçeğinin değişmeyecek olmasıdır.”

“SANAT ÇEVREDEN BAĞIMSIZ DEĞİL”

Sanat eseri üretmenin insanın çevresinden alarak içselleştirdiği, evrensel bilgiye dayalı bir eylem olduğunu belirten Balkır sözlerine şöyle devam etti:

\"Sanatçı olsun ya da olmasın aslında herkes bu belleğe sahiptir ama bunu bir yapıta dönüştürmek için herkesten farklı bir duruş, bir hassasiyet, azim ve tabii ki yatkınlık gereklidir. Doğanın her detayında var olan mükemmellik, izleyiciyle kurmayı hedeflediğim biçimsel-öyküsel ilişki bakımından son derece önemlidir. Her sanatçı, ürettiği eserlerde, izleyiciye kendi bakış açısını sunmaya çalışır. İzleyici ve resimlerim arasında kurulmaya çalışılan bağ izleyiciyi gördüğü yeni oluşuma katılmaya iten unsurlar sayesinde gerçekleşir. Eserleri sorgulama ve düşünmeye iten her unsur, yapıtın barındırdığı biçimsel faktörlerin şiddetine ve birbirleriyle olan etkileşim gücüne bağlıdır. Bu noktada doğa karşısındaki insani tutumumuz her ne kadar gizli anlam içeren içsel bir huzur arama nesnesi gibi görünse de, doğayı çözümlerken onu sanat eseri olarak tanımlamak ya da tasvir etmek, kurgulama becerisi ve izlenime gereksinim duyar. ‘İzlenimler’ olarak tanımladığım resimlerim, benim gözümden size sunduğum gerçeklik tasvirleridir.\"

10 TEMMUZ’A KADAR ESERLER GÖRÜLEBİLECEK

20 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 16.00’da İstanbul Aydın Üniversitesi’nin Florya Yerleşkesi’nde bulunan Galeri Aydın’da açılacak olan Pelin Balkır sergisi, 10 Temmuz 2018 tarihine kadar sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam edecek.

