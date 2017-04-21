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Kültür-Sanat

Ressam Muzaffer Oruçoğlu'nun 'Metaforlar' sergisi İzmir'de açıldı

Sergi açılışı 150 kişilik bir katılımla gerçekleşti

21 Nisan 2017 18:06

Ressam, heykeltıraş, roman yazarı ve şair Muzaffer Oruçoğlu'nun son dönem çalışmalarının ağırlıkta olduğu 'Metaforlar' resim sergisi, İzmir-Konak belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi Sergi Salonu'nda dün (20 Nisan 2017) açılış yaptı.

Toplam 60 adet tablosu sergilenen Muzaffer Oruçoğlu’ nun sergi açılışı 150 kişilik bir katılımla gerçekleşti. Londra’da devam eden sergisinde bulunan Muzaffer Oruçoğlu, açılışa şu mesajı yolladı:

"Değerli arkadaşlar, sergiye olan ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Serginin düzenlenmesinde emeği geçen Konak Belediye Başkanı Sayın Sema Pektaş başta olmak üzere Kültür Müdürlügü çalışanlarına, Onur Toplumsal Tarih ve Kültür Vakfına ve emeği geçen arkadaşlara, açılışa katılarak bizi mutlu eden sevgili Murat Bjjedug'a teşekkür ederim. Bu mektubu sizlere şu anda, başka bir sergimin 24 Nisan'daki açılışı için geldiğim Londra'dan yazıyorum. Aydınlanma ateşinin güçlü bir şekilde ışıdığı İzmir gibi bir kentte sergimin her açılışının bana yenilenme ve yaratma şevki verdiğini özellikle belirtmek istiyorum. Serginin açılışına katılan arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. İzmir'e selam."

Muzaffer OruçoğluSerginin açılış konuşmasını yapan Murat Bjeduğ, Muzaffer Oruçoğlu’nun kısa bir biyografisini sunduktan sonra 68 kuşağından olan Oruçoğlu’nun yaşamından kesitlerle mücadelesine değinerek Türkiye ve dünyadaki 68 kuşağının serencamına değindi. 68’ lilerin sadece bu ülkede değil, ileri Batı'lı kapitalist ülkelerin demokrasi söylemlerine rağmen ABD-Meksika-İtalya-Japonya-Almanya- Çekoslovakya gibi ülkelerde devletlerin gazabına uğrayarak aynı akıbetleri yaşadıklarını örneklerle anlattı.

Muzaffer Oruçoğlu’nun bir ütopya peşinde hayatını sürdürdüğünü, ilke ve erdemlerinden taviz vermeden sanatçılığı ve yazarlığının ürünlerini  yaratmakta olduğunu ifade eden Bjeduğ, Oruçoğlu’nun romanları ve hatta resimlerinde 'Büyülü Gerçekçilik' akımının Türkçe ve kendine özgü tarz ve üslubuyla çok başarılı örneklerini verdiğini bu nedenle romanlarının da okunmasının gerektiğini belirtti.

Resimlerindeki naif ve sürrealist tarzı Muzaffer Oruçoğlu’nun son dönem resimlerinde dikkat çeken ögeler olarak dikkat çekmekte, Maden İşçileri, Aborjinler, Ruhi Su, Nazım Hikmet tablolarındaki yer almaktadır. Her sergisinde daha da gelişen tekniği ve konu çeşitliliği Muzaffer Oruçoğlu’ nun resmini daha olgunlaştırmakta ve estetik düzeyini üst seviyelere taşımaktadır.

Türkiye resim sanat dünyasının keşfetmekte henüz miyopluk illetinden dolayı geç kalmış olduğu Muzaffer Oruçoğlu, belki de halkın ve sevenlerinin sergilerine gösterdikleri  yoğun ilgilerinden daha büyük mutluluk duymaktadır.

Muzaffer Oruçoğlu’nun Metaforlar resim sergisi 10 Mayıs 2017 tarihine kadar açık kalacaktır.

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