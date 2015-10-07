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Kültür-Sanat

Ressam Muzaffer Akyol'un 'Masallar, Oyunlar, Ağıtlar ve İki Selvi' sergisi 9 Ekim'de İzmir'de açılacak

Şair Ataol Behramoğlu, Akyol için "Bedri Rahmilerden günümüze Karadenizimizin ışık ve renk dünyasının sanatımıza kazandırdığı seçkin ressamlardan" diye bahsetmişti

07 Ekim 2015 20:33

Türk resim sanatının önemli temsilcilerinden ressam Muzaffer Akyol’un kişisel sergisi ‘Masallar, Oyunlar, Ağıtlar ve İki Selvi’,  9 Ekim’de İzmir’de açılacak.

"Masallar, Oyunlar, Ağıtlar ve İki Selvi" adlı sergi İzmir’deki Ekol Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Ekol Sanat Galerisi’nin Çiğli Kipa Kavşağı, Ekol Kulak Burun Boğaz Hastanesi yanı Çiğili’deki adresinde 9 Ekim Cuma günü açılacak ve 12 Kasım Perşembe gününe kadar gezilebilecek.

Sergide sanatçıya ait ‘Zeytin Ağacının Gözleri ve Umutlarımız’, ‘Nuhun Çarığını Buldum’, ‘Düş Yolcusu’, ‘Erotik Emperyalist Patlıcanın Beyin Anatomisi’, ‘Kadın, Balık, Ayvalık Sevdası’ adlı resimlerinin de bulunduğu 53 eser sunulacak.

Anadolu coğrafyasını konu edinen, toplumsal sorumluluğu, doğayı ve insanı sanatının merkezine alan Muzaffer Akyol’un 1960’lardan bu yana uzanan sanat serüvenine bakıldığında, Anadolu insanının mitolojik hikâyeleri ile beslenen ve bu hikâyeleri günümüz sorunları ile eşleştiren boyutu dikkat çekiyor. Eserlerinde yer alan tanrıçalar, dilek ağaçları, şahmeranlar sadece geçmiş zamana ait izleri değil, bugünü de yansıtıyor.

 

"Ressamlarımızdan en edebi olanı"

 

Şair Ataol Behramoğlu’nun “Bedri Rahmilerden günümüze Karadenizimizin ışık ve renk dünyasının sanatımıza kazandırdığı seçkin ressamlardan” dediği Muzaffer Akyol için, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman da “Ressamlarımızın en edebi olanlarından” diye bahsetmişti.

Narlar, kuşlar, selvi ağaçları, zeytin dalları, kediler, balıklar, kurbağalar, bir doğa tutkunu olan Muzaffer Akyol’un resimlerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Sanatçı, ortak bir yaşam alanı olarak ele aldığı doğayı bazen abartılı, bazen yalın bir üslupla kurgulayarak düş ve gerçek arasında köprüler kuruyor.

'İki kuşak Akyol' sergisi büyük ses getirmişti

 

1945 yılında Trabzon’da doğan ressam Muzaffer Akyol, 1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü'ne girdi. Bugüne kadar Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergi açan ve karma sergilere katılan sanatçının 2010 yılında kızı Gaye Su Akyol ile hazırladığı 'İki Kuşak Akyol' sergisi büyük ses getirdi. Üretiminin 16 yılına tanıklık eden Asmalımescit’teki atölyesini 2011 yılında müze-eve dönüştüren sanatçının eserleri çok sayıda özel koleksiyonda da yer alıyor.

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