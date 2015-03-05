Muzaffer Akyol sergisi açılıyor: İrkildim uyandım, bir daha uyumadım

Türk resminin önde gelen isimlerinden Muzaffer Akyol’un 50 yılı aşan sanat yaşamını yansıtan 'İrkildim Uyandım Bir Daha Uyumadım' adlı sergi, yarın İş Sanat Kibele Galerisi'nde açılıyor. Başlığında 12 Eylül darbesinin karanlığına atıf yapılan sergi için bu akşam 19:00-21:00 saatleri arasında Kibele'de kokteyl düzenlecek.

Anadolu coğrafyasını konu edinen, toplumsal sorumluluğu, doğayı ve insanı sanatının merkezine alan Muzaffer Akyol’un 1960’lardan bu yana uzanan sanat serüvenine bakıldığında, Anadolu insanının mitolojik hikâyeleri ile beslenen ve bu hikâyeleri günümüz sorunları ile eşleştiren boyutu dikkat çekiyor. Eserlerinde yer alan tanrıçalar, dilek ağaçları, şahmeranlar sadece geçmiş zamana ait izleri değil, bugünü de yansıtıyor.



Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Türkiye'nin ilk Kültür Bakanı, şair ve yazar Talat Sait Halman’ın “Ressamlarımızın en edebi olanlarından” diye bahsettiği Akyol’un yapıtlarına koyduğu isimler de şiirsel ve mizahi ögelerle süslü. “Zeytin Ağacında Ebedi Aşk”, “İda Dağı’nın Sarı Kızı”, “Zemheri’de Çiçek Açan Zeytin Hanım” sanatçının eserlerine verdiği isimlerden birkaçı.

Narlar, kuşlar, selvi ağaçları, zeytin dalları, kediler, balıklar, kurbağalar bir doğa tutkunu olan Muzaffer Akyol’un resimlerinin vazgeçilmez unsurları arasında yer alıyor. Sanatçı, ortak bir yaşam alanı olarak ele aldığı doğayı bazen abartılı, bazen yalın bir üslupla kurgulayarak düş ve gerçek arasında köprüler kuruyor.



Usta ressamın eserlerinin bir diğer önemli özelliği, kullandığı canlı renkler... Akyol’un resimlerindeki renkler, kışkırtıcı, coşkulu ve etkileyici bir tonda izleyiciyi içine alıyor.







Daha güzel bir yaşama duyduğu özlemle çalışan sanatçının seçkin eserlerinden oluşan sergi için hazırlanan katalogun metinlerini, serginin küratörlüğünü de üstlenen Denizhan Özer kaleme aldı. Katalogda Ataol Behramoğlu, Selim İleri, Talat Sait Halman, Özdemir İnce, Tuncel Kurtiz'in de aralarında bulunduğu şair, yazar ve sanatçıların ressamın eserlerine dair görüşleri yer alıyor.

Şair Ataol Behramoğlu’nun “Bedri Rahmilerden günümüze Karadenizimizin ışık ve renk dünyasının sanatımıza kazandırdığı seçkin ressamlardan” dediği Muzaffer Akyol’un retrospektif sergisi 6 Mart – 18 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul Levent'teki İş Kuleleri içindeki İş Sanat Kibele Galerisi’nde olacak. Sergi, pazar ve pazartesi günleri dışında, her gün 10:00 - 19:00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Atölyesini 'müze-ev'e dönüştürdü

1945 yılında Trabzon’da doğan ressam Muzaffer Akyol, 1969 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü'ne girdi. Bugüne kadar Türkiye'de ve yurtdışında çok sayıda kişisel sergi açan ve karma sergilere katılan sanatçının 2010 yılında kızı Gaye Su Akyol ile hazırladığı “İki Kuşak Akyol” sergisi büyük ses getirdi. Üretiminin 16 yılına tanıklık eden Asmalımescit’teki atölyesini 2011 yılında müze-eve dönüştüren sanatçının eserleri çok sayıda özel koleksiyonda da yer alıyor.