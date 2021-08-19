Ressam Bob Ross'un hayat hikayesi belgesel oldu

TRT'de yayınlanan "Resim Sevinci" programıyla Türkiye'de tanınan Bob Ross’un hayat hikayesi belgesel oldu.

'İsteyen herkese resim çizmeyi öğretebileceği' sloganıyla yola çıkan Bob Ross, TRT’de yayınlanan 'Resim Sevinci' programına 1983'de başladı.

Türkiye’de, TRT’de yayınlanan programıyla tanınan Ross'un hayat hikâyesini anlatacak olan "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs” adlı belgesel, Netflix’te yayınlanacak. 25 Ağustos’ta izleyicilerle buluşacak olan belgeselden ilk tanıtım yayınlandı.

Joshua Rofe’nin yönettiği belgeselin yapımcılığını ise komedyen Melissa McCarthy, Ben Falcone, Divya D’Souza ve Steven Berger üstleniyor.