Resmi gazetede yayımlandı; yeni açılacak okullara abdesthane ve mescit zorunlu

Milli Eğitim Bakanlığı her derece ve türdeki eğitim kurumlarına yeni yönetmelik düzenledi. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Özel eğitim kurumlarında yürürlükte olan mescit ve abdesthane zorunluluğu, yeni yönetmeliğe göre tüm eğitim kurumlarında zorunlu hale getirildi.

Mescitin şartları da sıralandı. Okullara yapılacak mescitler aydınlık bir alanda olacak, kadın ve erkek için iki ayrı bölüm yapılacak.

Yönetmeliğe göre yeni kurumların açılabilmesi için başka zorunluluklar da var. Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, mezvuata göre sığınak, su deposu, arşiv odası bulunması da şart. Bu maddelere uymayan okullara izin verilmeyecek.