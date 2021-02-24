Resmi Gazete'de yayımlandı; 3 büyükelçi merkeze çekildi, ABD dahil 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, Resmi Gazete'de yayımlanan atamalarla üç büyükelçi merkeze çekilirken, ABD dahil dört ülkeye yeni büyükelçi atandı.

Bazı büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de yayınlandı. Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, ABD nezdinde Türkiye Büyükelçisi Serdar Kılıç, İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Büyükelçisi Levent Murat Burhan ve Sırbistan nezdinde Türkiye Büyükelçisi Tanju Bilgiç merkeze alındı.

ABD nezdinde Türkiye’nin Washington büyükelçiliğine Türkiye’nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Japonya nezdinde Tokyo büyükelçiliğine Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürü Korkut Güngen, Sırbistan nezdinde Belgrad büyükelçiliğine Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı Hami Aksoy ve İrlanda Cumhuriyeti nezdinde Dublin büyükelçiliğine Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Hakan Olcay atandı.