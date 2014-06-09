Resmi ÇED raporu: 3. havalimanı için 657 bin 950 ağaç kesilecek

Kuzey Ormanları’nın bulunduğu bölgeye yapılacak 3. havalimanı projesinin resmi ÇED raporunun detaylarını yazan Radikal gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz, 657 bin 950 ağacın kesileceğini, 1 milyon 855 bin 391 ağacın ise taşınacağını belirtti.

Projeyi eleştiren Orhan Kemal Cengiz, “Kendinizin hazırlattığı, Çevre bakanlığının web sitesine koyduğunuz ÇED raporu bile, mahcup ve üstü örtülü olarak bir felaketten bahsediyor. Bu havalimanın hafriyat çalışmaları doğal ekosistemi ortadan kaldıracak; ‘70 adet canlı yaşamı barındıran göller, göletler yok olacak’ diyor rapor. İstanbul’a su sağlayan barajların suyu azalacak ve kirlenecek diyor. Bölgedeki araç trafiği % 120 artacak; çevre kirlenecek; bu kirlilik sulara karışacak diyor. Kuşlar, çiçekler yok olacak; kuşların göç yolu kapanacak diyor” dedi.

Radikal gazetesi yazarı Orhan Kemal Cengiz, Kuzey Ormanları’na ve ekolojik dengeye vereceği zarar nedeniyle eleştirilere hedef olan 3. havalimanının resmi ÇED raporuyla ilgili detayları bugünkü köşesine taşıdı.

Orhan Kemal Cengiz’in Radikal gazetesinin bugünkü (9 Haziran 2014) nüshasında yayımlanan “Soma havalimanı felaketi” başlıklı yazısı şöyle:

‘Soma havalimanı felaketi’

Dün Soma’da madenlere dikkat çekmeye çalışanları “gündemi değiştirmeye çalışıyorlar” diye suçluyordunuz; bugün İstanbul’daki “mega projelerin” çevre felaketine gebe olduğundan bahsedenleri de “Gezi zekalı” diye aşağılıyorsunuz.

Dün Somayı konuşmak isteyenlere şarlatan muamelesi yaptığınız için 301 madenci bugün toprak altında yatıyor; binlerce yetim çocuk onların ardından ağlıyor.

Bugün hiç bir şekilde konuşulmasına izin vermediğiniz, 3. Köprü, Kanal ve 3. Havalimanı yarın ormanları çöle döndürdüğünde, akarsuları ve gölleri zehirlediğinde, havayı nefes alınamaz hale getirdiğinde sizin hesap vermeniz bile hiç bir şekilde fayda etmeyecek.

Neden gidip ormanın tam ortasına 3. Havalimanını dikiyorsunuz? 2009 yılında İstanbul Çevre Düzeni Planını sizler hazırladınız; orada havalimanı için Silivri-Göztepe güzergahı gösterilirken, nasıl oldu da bu havalimanı Yeniköy-Akpınar’a kaydırıldı? Başbakan’ın bu şekilde buyurmuş olmasından başka hiç bir açıklamanız var mı bu iş için?

Kendinizin hazırlattığı, Çevre bakanlığının web sitesine koyduğunuz ÇED raporu bile, mahcup ve üstü örtülü olarak bir felaketten bahsediyor.

Bu havalimanın hafriyat çalışmaları doğal ekosistemi ortadan kaldıracak; 70 adet canlı yaşamı barındıran göller, göletler yok olacak diyor rapor.

İstanbul’a su sağlayan barajların suyu azalacak ve kirlenecek diyor.

Bölgedeki araç trafiği % 120 artacak; çevre kirlenecek; bu kirlilik sulara karışacak diyor.

Kuşlar, çiçekler yok olacak; kuşların göç yolu kapanacak diyor.

Sizin resmen hazırlattığınız rapor, 657 bin 950 ağaç kesilecek; 1 milyon 855 bin 391 ağaç taşınacak diyor. Bu taşıyacaklarınız ağaç değil, çiçek olsa hepsini canlı bir şekilde taşıyamazsınız, dikemezsiniz; onların hepsine yeniden hayat veremezsiniz. Yani milyonlarca ağacı bir çırpıda yok edeceksiniz. Bütün bunlara, 3. Köprü için kestiklerinizi; Kanal İstanbul için keseceklerinizi de ekleyin. Baltayı hep aynı yere vuruyorsunuz; bütün bu ağaçları Kuzey Ormanlarından kesiyorsunuz. İstanbul’un akciğerlerini söküyorsunuz.

Ahbap çavuş kapitalizminin yarattığı Soma felaketi gözümüzün önünde dururken; tamamen aynı sistemin inşa edeceği “mega projelere” gözü kapalı destek vermemizi istiyorsunuz.

Hiç soru sorulmasın; hiç itiraz olmasın; hiç bir tartışma olmasın istiyorsunuz. Aklımızı teslim edelim; aklımızı, gelen çevre felaketini görüp, Boğaz’ı yüzerek geçen domuzlar kadar bile kullanmayalım istiyorsunuz. Felaketlerden ders çıkarmayalım; Soma’da insanların nasıl öldüğünü düşünmeyelim istiyorsunuz.

Kusura bakmayın ama çok fazla şey istiyorsunuz!