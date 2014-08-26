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Yaşam

Resmen ölü ilan edilen adam 2 saat sonra dirildi

Brezilya'da öldüğü açıklanan bir adam, 2 saat sonra ceset torbasının hareket etmesiyle yaşadığı ortaya çıktı

26 Ağustos 2014 11:56

Brezilya'da 54 yaşındaki bir adam resmen ölü ilan edilkten iki saat sonra morgdaki ceset torbasından canlı çıkartıldı.

Doktorlar iki kalp krizi geçirden Valdelucio de Oliveira Goncalves'in yakınlarına öldüğünü açıkladı.

Aile cesedi giydirmek için morga geldiğinde ceset torbasının hareket ettiğini ve Goncalves'in aslında nefes aldığını fark etti.

Aile üyeleri koşup morg görevlilerine haber vererek, vücudu bağlanan, kulakları ve burun deliklerine pamuk tıkanan Goncalves'in kurtarılmasını sağladı.

Bahia eyaletinin başkenti Salvador kentindeki Menandro de Farias Hastanesi'nde yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Bahia Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Hastanenin direktörleri yapılan işlemleri açıklığa kavuşturmak için hastaya bakan ekiple görüşme yapacak" denildi.

Goncalves'in yeğeni Patricia Cintra Correrio 24 Horas gazetesine yaptığı açıklamada, "Tabutumuzu bile satın almış, cenaze için depozito ödemiştik" dedi.

Cintra amcasına üç ay önce ölümcül kanser teşhisi konulduğunu, ancak ailenin bir mucize olması için ettiği duaların kabul gördüğünü söyledi.

 

BBCTürkçe

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