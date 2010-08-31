-RESEPSİYON GÖRÜŞMELERİ BASINA DAĞITILDI ANKARA (A.A) - 31.08.2010 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 88. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda gaziler ve şehit aileleriyle yaptığı görüşmelerin görüntüleri basın kuruluşlarına dağıtıldı. Genelkurmay Başkanlığınca dağıtılan görüntülerde, Orgeneral Koşaner'in Merkez Orduevi'nde verdiği resepsiyonda gazilerin bulunduğu masayı ziyareti yer alıyor. Görüntülerde Orgeneral Koşaner gazilerle sohbet ediyor ve onlarla anı fotoğrafı çektiriyor. Şehit yakınlarının bulunduğu masaları da gezen Orgeneral Koşaner'in şehit yakınları ile de sohbeti görüntülerde bulunuyor.