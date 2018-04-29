Renksiz Rüya filmi 29. Ankara Uluslararası Film Festivali'nden 6 ödülle döndü

Yönetmenliğini Mehmet Ali Konar’ın yaptığı “Hewno Bêreng" (Renksiz Rüya) filmi 19-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 29. Ankara Uluslararası Film Festivali’nden 6 ödülle birden döndü.

Akşam saatlerinde gerçekleşen ödül töreninde Hewno Bêreng" (Renksiz Rüya) filmi, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, Onat Kutlar En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Özgün Müzik, SİYAD En İyi Film Ödülü olmak üzere 6 dalda ödül aldı.

Orijinal dili Zazaki ve Kürtçe olan “Hewno Bêreng" (Renksiz Rüya) filmi 1990’ların Diyarbakır’ında yaşananları, bir çocuğun gözünden beyaz perdeye aktarıyor.

Filmin tanıtım bülteninden: “90’lı yılların karanlık politik olaylarının ortasında kalan Mirza, bu uğursuz, süreğen durumun mağduru olmaktan kurtulamamıştır. Annesinin ölümünün ardından iyice içine kapanıp gördüğü kötü rüyalarla savaşmaya çalışan Mirza’nın hayatı, Mir Ahmed’in bir süreliğine evlerine misafir gelmesiyle değişir. Renksiz Rüya, kuşatılmış bir zaman aralığında çocukluk, matem ve hayallerin hikâyesini, bir çocuğun yaşam ritmi ve farkındalığı üzerinden anlatıyor.

Diğer ödül alan filmler ve isimler ise şöyle:

Ulusal Uzun Film Yarışması

En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

En İyi Yönetmen: Tolga Karaçelik (Kelebekler)

Onat Kutlar En İyi Senaryo: Mehmet Ali Konar (Renksiz Rüya)

Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film: Güvercin (Banu Sıvacı)

En İyi Kadın Oyuncu: Tuğçe Altuğ (Kelebekler)

En İyi Erkek Oyuncu: Kemal Burak Alper (Güvercin)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Gülçin Kültür Şahin (Kelebekler)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Bilal Bulut (Renksiz Rüya)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Yağız Yavru (Renksiz Rüya)

En İyi Sanat Yönetmeni: Natali Yeres (Düş Kırgınları)

En İyi Özgün Müzik: Mehmud Berazi ve Fırat Bulut (Renksiz Rüya)

En İyi Kurgu: Evren Luş (Kelebekler)

SİYAD En İyi Film: Renksiz Rüya (Mehmet Ali Konar)

Ulusal Belgesel Film Yarışması

En İyi Film: Afgan Kömürü (Zeynep Gülru Keçeciler)

İkincilik Ödülü: Fındıktan Sonra (Ercan Kesal)

Üçüncülük Ödülü: Sütçü Diasporasından Hikayeler (Özgür Atlagan, Onur Gökmen ve Vera Ryser)

Ulusal Kısa Film Yarışması

En İyi Film: Kötü Kız (Ayçe Kartal)

İkincilik Ödülü: Sana İnanmıyorum Ama Yerçekimi Var (Umut Subaşı)

Üçüncülük Ödülü: Toprak (Onur Yağız)