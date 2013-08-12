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Sağlık

Renkli gözlüler risk altında

Melanin pigmentinin az olmasından dolayı, renkli gözlü kişilerin gözleri, güneşin ultraviyole ışınlarına karşı daha hassas. Açık gri ve mavi gözler ise en çok zarar görebilecek olanlar

12 Ağustos 2013 17:34

Güneş, mor ötesi yani ultraviyole denilen ışınlarıyla göz ve retina tabakasına zarar verebiliyor. Kalıcı güneş yanıklarına sebep olabilen bu yanıklara maruz kalmamak için ultraviyole koruması olan güneş gözlüğü kullanmak gerekiyor.
 
ntvmsnbc.com.tr'de yer alan habere göre makula denilen görme merkezine direkt gelen güneş ışınlarının görme merkezini yakabileceğini söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Levent Akçay, “Buna Solar Retinopati diyoruz. Özellikle güneş tutulması gerçekleştiğinde tutulmayı izlemek için güneşe bakan izleyicilerde bu durumu sık olarak görüyoruz. Kısacası güneşe devamlı bakan kişilerde kalıcı görme hasarı gelişebilmektedir” dedi.
 
Güneş ışınlarından korunmak için güneş gözlüğünün şart olduğunu ifade eden Akçay, “Güneşin gözümüze dik olarak geldiği saatlerde bu korunma daha da önemlidir. Yazın güneş ışınları güneş daha yukarı konumda olduğu için başımızın üstüne doğru gelirken kısmen göz korunur, kışın ise göze daha dik gelir. Fakat yazın beyaz duvarlar ve parlak yüzeylerden yansıyan güneş ışığı daha fazla olduğu için gözlerimizde hassasiyet ve kısılmaya neden olarak daha çok zarar vermektedir” diye konuştu.
Op. Dr. Akçay, güneş ışınları göze zarar vermişse, gözde sulanma, yanma ve kapaklarda kısılma ile karşısında konuştuğu kişinin yüz hatlarını net görememe gibi sonuçlarının olabileceğini vurgulayarak, “Güneşe bağlı göz hasarında hasta süratle tam teşekküllü bir göz hastanesine başvurmalı ve acilen müdahalesi yapılmalıdır” uyarısında bulundu.
 
Açık renkli gözlere sahip kişilerin güneş ışınlarından daha fazla etkileneceğini anlatan Op. Dr. Akçay, şunları söyledi: “Açık renkli gözlerde melanin pigmenti azdır. Melanin pigmenti vücudumuzu ultraviyoleye karşı koruyan bir yapı taşıdır. Bu nedenle açık tenli, açık renk gözlere sahip kişilerde koruma mekanizması zayıftır. Güneş ve güneş ışınlarına karşı çok daha fazla hassastırlar. Açık gri, ve mavi gözler güneşin zararlı ışınlarından en çok etkilenen gözlerdir.”
 

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