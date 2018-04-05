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Kültür-Sanat

“Rengin Gör Dediği...” sanatseverlerle buluşuyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - RESSAM Yasemen Latife Ayvaz’ın “Rengin Gör Dediği…” adlı resim sergisi 14 - 28 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak

05 Nisan 2018 18:11

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - RESSAM Yasemen Latife Ayvaz’ın “Rengin Gör Dediği…” adlı resim sergisi 14 - 28 Nisan tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak.

Sanatsal üretimlerini İstanbul’a olan hayranlığı ile pekiştirerek lirik soyutlamalar olarak ortaya çıkaran Yasemen Latife Ayvaz, 14 - 28 Nisan tarihleri arasında Galeri FE’de renk ve kent kavramlarını sorguladığı eserlerini sergileyecek.

Eserlerini, içten gelen anlık tepkilerle özgür, rahat ve sınırsız olarak yaptığını ifade eden Ayvaz, “Onun için deneyselliği ön planda tutuyorum. Böylelikle spontane gelişen dokular ve şekiller meydana geliyor.  Eserlerimden tek bir anlam değil birçok anlam çıkmaktadır. Eserlerimde kullandığım katmanlarla derinlik hissi vererek duygu ve sezgileri anlatıyorum’’ diye konuştu.

 

 

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