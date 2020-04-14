"Diyarbakır'daki çocuklar sokağa çıkma yasağını travmatik yaşıyor; 'Dayanışmanın Ev Hali' kampanyası başlattık"

Diyarbakır'da sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde çatışmalardan etkilenen çocukları güçlendirmek için kurulan Rengarenk Umutlar Derneği (RUMUD), Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan, dijital araçlara ve internete erişimi olmayan çocuklar için telekonferans yöntemiyle atölyeler yapmaya başladı. Dernek, evde düzenlenen atölyeler için gerekli malzemeler sahip olmayan çocuklara kırtasiye malzemesi temin edebilmek için 'Dayanışmanın Ev Hali' adında bir bağış kampanyası başlattı.

RUMUD, telekonferans yöntemiyle yapacağı atölye çalışmasını, "Koronavirüs'e karşı alınan tedbirlere bizler de uyduk ve tüm çalışmalarımızı evden yürütmeye başladık. Ancak bu süreçte çocuklarla nasıl bağlantıda kalacağımıza dair hızlıca bir tartışma yürüttük ve çocukların mevcut koşulları üzerinden telekonferans yöntemi ile çalışmalarımıza devam kararı aldık" sözleriyle duyurdu.

Dernekten, yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Çocuklar ve aileleri ile telefonla görüşerek ruh hallerini, neler yaptıklarını ve dernekten beklentilerini öğrenmeye çalıştık. Ulaştığımız 115 çocuk, korona ve evde kal durumu ile ilgili neler hissediyorsunuz sorusuna 'Korku, endişe, bir daha dışarı çıkamayacağız kaygısı' hissettiklerini, EBA üzerinde derslerini takip edemediklerini söyledi. Sonuç itibari ile çocuklarla yapılan görüşmelerde bu süreci anlamlandıramadıkları, evde kalmaya devam etmenin Sur'daki sokağa çıkma yasaklarından yaşadıkları travmayı canlandırdığı, endişe ve kaygı bozukluğuna sebebiyet verdiği sonuçlarına ulaştık. Çocuklara, 'Telekonferans ile Destek Çalışması' yapmaya karar verdik."

Dernek, telekonferans destek çalışmasını şu nedenlerle yapacak:

• Bilgiye erişimde fırsat eşitliğini sağlamak,

• Her çocuğun her birey gibi "iyi olma hali"ne sahip olma hakkını anlatmak,

• Çocuklara yalnız olmadıklarını ve süreci hep birlikte yaşadığımızı belirtmek,

• Çocuklara bu sürecin geçici bir süre olduğunu açıklamak,

• Çocuklara evde kaldıkları dönem boyunca aileleri ile sağlıklı ve güvenli zaman geçirme haklarından bahsetmek,

• Çocuklara aile içerisinde şiddetin önlenmesi ve korunması haklarını aktarmak,

• Çocuklara ihmal ve istismar vakalarına karşı önleyici ve koruyucu mekanizmalar hakkında bilgi vermek,

• Çocuklara hijyen kuralları hakkında bilgi vermek,

• Çocuklara evde kurabilecekleri oyunlar hakkında destek olmak."

Tüm bu çalışmalar; psikolog, çocuk gelişimci, sağlıkçı, müzisyen gibi çeşitli meslek gruplarından gönüllülerle gerçekleştirilecek.

"Çocukların yüzde 90 oranında internete erişimi yok"

"Telekonferans, Pandemi ve karantina süreci başladığından beri birçok STÖ ve inisiyatif sosyal medya araçları üzerinden çeşitli destek mekanizmaları geliştirdiler. Ancak biz aileler ile yaptığımız görüşmelerde maalesef yüzde 90 oranında internete erişimin olmadığı gerçeği ile karşılaştık. Ve çocuklarla ulaşmanın tek yolunun mevcut koşullarda telekonferans bağlantısı olabileceğini düşündük.

"İhtiyaçlarımızı karşılamak için Fongogo sisteminden bir kampanya başvurusu yaptık"

"Çalışmalarımızı yürütebilmemiz için çok temel bir takım atölye gereçlerine ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Mesela masal, kitap okuma, bilmece, psikososyal oyunlar vb. gibi atölyelerde herhangi bir malzemeye ihtiyaç duymuyorken, evde kolay ulaşabilecekleri malzemelerle yapılabilecek olan geri/ ileri dönüşüm atölyesi için çok temel kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyacı karşılamak için geçen hafta Fongogo sisteminden bir kampanya başvurusu yaptık. Henüz onaylanma aşamasında. Umuyoruz ki en kısa sürede kampanyamız istediğimiz şekilde sonlanır ve hızlıca çocuklara ulaşır. Tabii çalışmalarımızı sadece kampanyanın başlama ve sonuçlanma sürecine bağlı olarak planlamadık. Kampanyadan bağımsız haftada 3 gün 14 ila 15 saatleri arasında telekonferans sistemi ile masal okuma- anlatma, oyun ve psikososyal destek atölyelerimizi 4 farklı yaş grubuyla ( 8-10 yaş/ 10- 12 yaş/ 12- 15 yaş/ 5-6 yaş) 17 gönüllü ile çocuklarla buluşuyoruz. Altyapısını oluşturabilirsek atölyelerin tüm içeriklerini, uygulama yönergelerini ve kayıtlarını tutarak benzer çalışmalar yürüten örgütlerle paylaşmak istiyoruz.

"Rengarenk Umutlar Derneği olarak amacımız en başından beri çocukların ihtiyaçları önceledik. Kriz ve olağanüstü süreçlerde de çocukların yararını gözeterek çalıştık, şimdi de bunu geliştiriyor, çocuklara ihtiyaç duydukları destek mekanizmalarını geliştiriyoruz. Her zaman olduğu gibi çocuğun üstün yararını gözeten her türlü öneri, destek ve katkıya açık olduğumuzu yeniden söylemek istiyoruz."