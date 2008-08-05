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Yaşam

Renault, üretim ve ihracatta yine lider

Renault, 2008 yılında da binek otomobil pazarında liderliğini sürdürdü.

05 Ağustos 2008 03:00

Renault, 2008 yılında da binek otomobil pazarında liderliğini sürdürdü. Renault, 2008 yılının ilk 6 ayında, 26 bin 619 adet satış rakamı ile yüzde 16,2 oranında pazar payı elde etti ve toplam 164 bin 445 adet satışın gerçekleştiği binek otomobil pazarında tartışmasız liderliğini 11. yılda da korudu.

 

2008 yılının ilk yarısında 263 bin 050 adet satış gerçekleşen binek ve hafif ticari araç pazarında ise Renault, gerçekleştirdiği 34 bin 819 adetlik satış ile yüzde 13,2 oranında pazar payı elde etti. Oyak Renault, 2008 yılının ilk yarısında 177 bin 363 adet otomobil, 63 bin 706 adet motor ve 159 bin 34 adet vites kutusu üretimi gerçekleştirerek Türk otomotiv sanayinde liderlik konumuna yerleşti.

 

Son 10 yıldır Türkiye'de en çok satılan otomobilleri üreten Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın otomobil üretiminin 42 bin 345’i Megane Sedan, 46 bin 16’sı Symbol, 89 bin 2’si ise Clio idi. Üretilen otomobillerin yüzde 81’i ihraç edilerek ihracatta da liderlik konumu elde edildi. 2008 yılının ilk yarısında elde edilen 2 milyar dolara ulaşan ihracat cirosuyla birlikte Oyak Renault’nun ihracatı 10,5 yılda 12 milyar dolara yaklaşıyor.

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