T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Renault işçilerine polis müdahalesi; 15 gözaltı

Fabrikada az sayıda Türk Metal üyesi işçiler dışında kimse üretimde bulunmuyor

01 Mart 2016 14:17

Bursa’daki Renault otomotiv fabrikasında atılan işçi arkadaşlarının geri alınması için içeride üretimi durdurup fabrika önünde direnişe geçen işçilere polis gaz bombaları ile müdahale etti.

İMC'nin haberine göre, Renault otomotiv fabrikasında bu sabah atılan arkadaşlarının geri alınması için üretimi durduran B vardiyasının direnişine destek olmak için fabrika önüne gelmek isteyen A ve C vardiyası işçilerine polis engel oldu.

Bir süre fabrikanın karşısında bekleyen işçiler fabrikanın önüne geçmek için polis çemberini aşmak istedi.

Bunun üzerine polis işçileri bulundukları kaldırımdan uzaklaştırmak isteyince işçiler yolu kapatarak polise karşı direndi.

“Her yer Renault her yer direniş”, “Satılmış sendika istemiyoruz”, “Türk Metal gidecek dertler bitecek” sloganları atan işçilere gaz bombaları ile müdahale etti.

Müdahale sırasında yaşanan arbedede sıkılan gazdan etkilenen işçiler fenalaşırken 15 işçi gözaltına alındı.

Fabrikada az sayıda Türk Metal üyesi dışında hiçbir işçi üretimde bulunmuyor.

ETİKETLER

Renault

İlgili Haberler

Oyak Renault'da üretim durduruldu, işten çıkarmalar başladı

Üç vardiyanın çalıştığı fabrikada, günde 1300 otomobil üretiliyor

'Metal Fırtına' geri döndü: Renault işçileri direniş başlattı

"Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24