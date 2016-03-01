Renault işçilerine polis müdahalesi; 15 gözaltı

Bursa’daki Renault otomotiv fabrikasında atılan işçi arkadaşlarının geri alınması için içeride üretimi durdurup fabrika önünde direnişe geçen işçilere polis gaz bombaları ile müdahale etti.

İMC'nin haberine göre, Renault otomotiv fabrikasında bu sabah atılan arkadaşlarının geri alınması için üretimi durduran B vardiyasının direnişine destek olmak için fabrika önüne gelmek isteyen A ve C vardiyası işçilerine polis engel oldu.

Bir süre fabrikanın karşısında bekleyen işçiler fabrikanın önüne geçmek için polis çemberini aşmak istedi.

Bunun üzerine polis işçileri bulundukları kaldırımdan uzaklaştırmak isteyince işçiler yolu kapatarak polise karşı direndi.

“Her yer Renault her yer direniş”, “Satılmış sendika istemiyoruz”, “Türk Metal gidecek dertler bitecek” sloganları atan işçilere gaz bombaları ile müdahale etti.

Müdahale sırasında yaşanan arbedede sıkılan gazdan etkilenen işçiler fenalaşırken 15 işçi gözaltına alındı.

Fabrikada az sayıda Türk Metal üyesi dışında hiçbir işçi üretimde bulunmuyor.