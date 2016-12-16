Ren geyikleri ve kutup ayıları tehlikede

Bir bilimsel çalışmanın elde ettiği bulgulara göre, Arktik bölgesinde yaşayan ren geyikleri ve kutup ayıları iklim değişikliğinin beraberinde getirdiği koşullardan yoğun biçimde etkileniyor.

İskoçya'daki James Hutton Enstitüsü'nde çalışan Ekolog Steve Albon, ekibiyle birlikte sürdürdüğü araştırmada ren geyiklerinin gittikçe daha küçük ve daha zayıf hale geldiği sonucuna ulaştı. Albon ve ekibinin araştırması sonucunda, Arktik bölgesindeki Norveç adası Svalbard'da yaşayan 2010 doğumlu ren geyiklerinin, 1994'te doğanlara göre yüzde 12 daha düşük ağırlıkta olduğu belirlendi. Kilo kaybının hayvanlara doğrudan zarar verme tehlikesi bulunmasa da doğurganlığın düşmesine yol açma ve türü uzun vadede tehlikeye sokma ihtimali bulunuyor.

Steve Albon DW'ye yaptığı değerlendirmede "Eğer küçükseniz ve kışın bu yüzden kilo kaybına uğrarsanız, vücudunuzun kendi hayatınızı kurtarmak adına doğurmaktan ödün vermesi çok olası" dedi. Albon'a göre, fetüs ölmese dahi, doğacak bebek ren geyiğinin hayatta kalmakta zorlanması muhtemel.

İsveç'in Uppsala kentinde bulunan İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi'nden Alessia Uboni, istatistiklere göre dünya üzerindeki ren geyiği popülasyonunun artış gösteriyor olmasına rağmen, ren geyiklerinin yerel hava ve doğal yaşam yeri kaybı da dahil olmak üzere çevredeki değişimlere aşırı hassas bir tür olduğuna dikkat çekti. Uboni, ren geyiklerinin yalnızca iklim değişimi değil, yaşanan çok boyutlu "küresel değişim" tarafından da tehdit altına sokulduğunu söyledi.

Arktik'in en uç kuzeyinde yaşayan birçok ren geyiği sürüsünün göç güzergahları üzerinde bulunan deniz buzunu geçmeleri gerekiyor. Ancak deniz buzu, iklim değişikliği yüzünden git gide yok oluyor. Kasım ayında, Arktik bölgesindeki ortalama deniz buzunun ölçüsü rekor seviyede düştü. Dolayısıyla iklim değişikliği, doğası gereği göçmen bir hayvan olan ren geyiklerinin düzenini bozuyor.

Kutup ayıları da tehlikede

Öte yandan, iklim değişikliğinin doğurduğu şartlar sebebiyle Arktik bölgesinde tehlike altında bulunan tek tür ren geyikleri değil. Uzmanlar, kutup ayılarının da aynı sorundan etkilenmekte olduklarını söylüyorlar. Arktik bölgesinde gitgide artan sıcaklık derecesinin gelecek on yıllarda kutup ayısı popülasyonunu üçte bir oranında azaltacağı tahmin ediliyor.

ABD Balık ve Vahşi Yaşam Merkezi tarafından yönetilen ve sonuçları San Francisco'da açıklanan bir araştırmaya göre, toplam sayısı şu an 26 bin civarında bulunan kutup ayılarının popülasyonu gelecek 35 ila 40 yıl arasında 8 bin 600 azalacak.

© Deutsche Welle Türkçe

Brigitte Osterath