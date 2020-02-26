Rembrandt'ın başyapıtı restore ediliyor

Hollandalı ressam Rembrandt’ın başyapıtı Gece Nöbeti (Night Watch/1642) Amsterdam’da bulunan Rijksmuseum’da halka açık şekilde restorasyona alındı.

Işığın ve gölgelerin ressamı olarak anılan, Avrupa ve Hollanda sanat tarihinin en önemli ressamlarından Rembrandt’ın Gece Nöbeti (Night Watch/1642) adlı başyapıtı, tarihinin en büyük ve en yenilikçi koruma çalışmasıyla restore ediliyor.

ntv'nin haberine göre; ilk kez uygulanacak bilimsel araştırmalar ışığında gerçekleşecek restorasyon kapsamında Rembrandt’ın resimlerinde uyguladığı gizemli teknik ve eşsiz boya formülasyonları daha iyi anlaşılabileceği umuluyor

Gece Nöbeti Operasyonu adlı restorasyon, eserin 1975’te bir müze ziyaretçisi tarafından defalarca bıçaklanmasından bu yana geçireceği ilk büyük operasyon olacak.



Müze yöneticisi Taco Dibbits her yıl 2.5 milyondan fazla insanın eseri görmek için müzeye geldiğini belirtirken eserin Hollanda’da yaşayan herkese ve tüm dünyaya ait olduğunu ve bu yüzden halkın da esere neler olduğunu görmeye hakkı olduğunu söyledi.