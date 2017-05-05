Rektörün yasağına karşın İnek Bayramı kutlandı: Gülmek en büyük direnişimiz

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde (SBF) Rektör Erkan İbiş'in yasağına karşın öğrenciler İnek Bayramı’nı kutlamaya başladı. Fakültenin bulunduğu Cebeci Kampusu ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren polisler bulunurken öğrencilerin temsili imam figürü kullanarak gerçekleştirdikleri İnek Yürüyüşü ile fakültelerin birbiri arasında mizahi atışmaların yaşandığı, okul yönetimi ve siyasal iktidarın eleştirildiği "ferman"ların okunmasına izin verilmedi. Öğrenciler ise bütün yasaklara karşı "Gülmek en büyük direnişimiz" diyerek bayramlarına devam etti.

"İmam yok, tehdit var"

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre, öğrenciler, eksik de olsa İnek Bayramı’nı gerçekleştirme kararı aldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren okula giren sivil polisler, imam kıyafetinin giyilmemesi şartıyla bayramın yapılabileceğini öğrencilere iletti. Üniversiteyi girişte yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca şenlik organizasyonunda bulunan bazı öğrencilerin polis tarafından "basına konuştukları" gerekçesiyle tehdit edildiği iddia edilirken, kutlamalarda imam, sarık, cüppe ve dua okunması gelenekleri gerçekleştirilmedi.

"Amele’ye ferman yok"

SBF yönetimi tarafından, öğrencilerin bölümlerine geleneksel olarak takılmış lakaplar alarak yaptıkları "ferman" okunmasına da izin verilmedi. Uluslararası İlişkiler Bölümü’nün "zuppeyun", Kamu Yönetimi Bölümü’nün "tellaklar", İşletme Bölümü’nün -"bakkal", Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümü’nün "amele", Maliye Bölümü’nün "tahsildar" ve İktisat Bölümü öğrencilerinin de "geyikhan" adıyla üniversiteki sorunları mizahi bir dille kaleme aldıkları, üniversite yönetimi ve siyasal iktidara ilişkin eleştirilerin aktarıldığı "ferman" bölümü de yasaklar kapsamına dahil edilerek yaptırılmadı. Öğrenciler ise bütün yasaklara karşı "Gülmek en büyük direnişimiz" diyerek bayramlarına devam etti.