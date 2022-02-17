Rektör tarafından dersleri engellenen Boğaziçili hocalar, "derslere devam" kararı aldı

Atanmış rektöre karşı protestoların sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi'nde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör Prof. Dr. Naci İnci tarafından görevden alınarak, sözleşmeleri yenilenmeyerek ya da dersleri kapatılarak ders vermeleri engellenen dört akademisyen, bugün yaptıkları duyuru ile engellenen derslerini aynı şekilde vermeye devam edeceklerini açıkladılar.

Rektörlüğün talimatıyla kampüse girişleri dahi engellenen akademisyen Can Candan, Feyzi Erçin, Mohan Ravichandran, Özcan Vardar "Bahar 2022 döneminde derslerimizin açılmamasını kabul etmiyoruz ve bu dersleri, birlikte yaratacağımız özgür bir akademik ortamda vermeye devam edeceğimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

Dört akademisyenin açıklaması şöyle devam etti:

"Derslerinin açılması ve okula girmeleri engellenmiş biz dört akademisyen, Boğaziçi Üniversitesi müfredatında yıllardır bulunmakta olan aşağıdaki altı dersi açmaya, öğrencilerimizle çalışmaya, birlikte öğrenmeye devam edeceğiz.

Öğrencilerimizin eğitim hakkına ve bizlerin akademik pozisyonlarına yapılmakta olan haksız saldırılara karşı yılmayarak derslerimize devam etmenin ve onları açmakta ısrar etmenin, her koşulda, çok sevdiğimiz Boğaziçi Üniversitesi’ne ve daha genelde ülkemizdeki özgür akademi ve eğitim hakkına sahip çıkmanın bir yöntemi olduğuna inanıyoruz. Bu inancımızdan ve derslerimizden vazgeçmeyeceğiz.”

Bahar 2022 döneminde hocaların açtığı dersler şöyle:

Can Candan: Film Projesi, Türkiye’de Belgesel Sinema

Feyzi Erçin: Film Müziği

Özcan Vardar: Film Dilinin Grameri: Film Kurgusu

Mohan Ravichandran: Deneysel Matematik, Analitik Kombinatorik