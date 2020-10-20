Rektör, kampüste inşa edilecek cami için IBAN paylaştı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, kampüs içerisinde inşaatı başlayacak olan cami için destek istedi.

AKP'den Konya milletvekilliği de yapmış olan ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin IBAN numarasını paylaşan Rektör Zorlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "66 m. Yüksekliğindeki minareleri ile Konyamızın her tarafından görülebilen 15.000 kişilik muhteşem camimizin inşaatına başlıyoruz..." dedi.

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