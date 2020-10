Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde 'görevde yükselme' sınavından başarısız olanlar, mülakatta uçtu!

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde görevde yükselme sınavında, akademisyenlerin yakınları, mülakatla açık kadrolara yerleştirildi.

Rektörlüğünü eski AKP milletvekili Prof. Dr. Cem Zorlu'nun yaptığı Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği" yazılı sınavından yüksek not alan birçok personel mülakattan düşük not alıp, başarısız gösterilirken, düşük not alan ancak mülakatta yüksek not verilenlerin aynı üniversitede görevli akademisyenlerin yakınları olması dikkat çekti.

Sözcü gazetesinden Müslüm Evci'nin haberine göre; yazılı sınavdan 88 puan alan Salih Cesur Yiğit'e mülakatta 50 puan verilerek başarısız gösterilirken, Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde akademisyen Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu'nun eşi Özlem Kocaoğlu yazılı sınavda 76 puan, mülakatta ise 96 puan alarak görevinde yükseldi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nde akademisyen Prof. Dr. Mehmet Kırbıyık'ın yeğeni Hamza Demirtaş ise yazılı sınavda 66 puan almasına rağmen mülakatta verilen 98 puan ile görevinde yükseldi.

Rektörün hemşerisi mülakatla şef oldu, sonra fakülte sekreteri olarak atandı

Diğer yandan üniversite Rektörü Cem Zorlu'nun, Konya'nın Ereğli İlçesi'nden hemşehrisi olan Mehmet Saner ise yazılı sınavdan 66 puan alırken, mülakatta aldığı 88 puan sayesinde görevinde yükseldi. Görevde yükselme sınavıyla ‘şef' unvanını alan Saner, 1 hafta sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi'ne sekreter olarak atandı.

Üniversite yönetimi ise torpil iddialarını yalanladı.