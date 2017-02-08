Rektör İbiş, ihraç edilen hocaların internetini kestirdi!

Son Kanun Hükmünde Kararname ile en fazla ihracın yaşandığı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'ndeki odalarına giden hocalar, bilgisayarlarında internet bağlantısı olmadığını fark ettiler. Kendilerine, talimatın bizzat Rektör Erkan İbiş’ten geldiği söylendi.

DUVAR’da yer alan habere göre, İhraçları protesto için Siyasal Bilgiler Fakültesi önünde buluşan hocalara, önceki KHK’larla ihraç edilen akademisyenlerle çok sayıda CHP milletvekili de eşlik etti.

Hocalar daha sonra odalarındaki özel eşyalarını almaya gittiklerinde bilgisayarlarında internet bağlantısı olmadığını fark ettiler.

İdari personelin verdiği bilgiye göre, ihraç edilen hocaların internet bağlantısının kesilmesi talimatını bizzat Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş verdi.

İletişim Fakültesi hocaları, “21’inci yüzyılda, herkesin elindeki telefonlarda internet bağlantısı varken bilgisayarların internetini kesmek zavallılıktır” yorumunu yaptı.