Rekorun bedeli, buruşan eller!

Scuba ile su altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kıran Beylikdüzü Sualtı Sporları Kulübü Başkanı dalgıç Cem Karabay, bu sabah saat 11.00 sıralarında sudan çıkarıldı. 30 Ağustosta suya dalan Karabay, rekoru 135 saat 2 dakika 19 saniyeye çıkardı.Karabay, akvaryumdan çıkarılır çıkarılmaz nişanlısı Samuray Kalkan'a sarıldı. Vatandaşların alkışlarla karşıladığı Karabay, hocasıNamık Ekin ile basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karabay, "Amacımız rekor kırmaktı ve kırdık. Kafamda hesapladığım minimum süre Pazartesi günüydü. Pazartesi günü çıkıp herkesi o şekilde ağırlamaktı. 120 saatlik rekoru 135 saat 6 dakikaya uzattık. Kötü bir rekor değil. Güzel bir rekor. Bu rekoru Amerika'dan aldık, ülkemize getirdik. Bunu yapmaktaki en büyük hedeflerimden bir tanesi, bu ülkenin bir evladı olarak geride güzel bir hatıra bırakmak istedim. Hedefimiz bu rekoru daha da ileriye götürmek. İyi konsantre olabiliyorsanız ve bu vatanı seviyorsanız yapamayacağınız hiçbir şey yok" dedi.Pazartesi günü rekor sertifikasını alacağını belirten Karabay, daha sonra hastaneye giderek sağlık kontrolünden geçti. Karabay, Amerikalı dalgıç Jerry Hall'ın daha önce su altında 120 saat 1 dakika 9 saniye kalarak elde ettiği rekoru da kırmıştı.