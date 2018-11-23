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Kültür-Sanat

Rekortmen piyanist, Türkiye'deki ilk konserini İzmir'de verdi

İZMİR, (DHA)- DAKİKADA 765 nota vuruşuyla 'Dünyanın en hızlı piyanisti' olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Peter Bence, Türkiye'deki ilk konserini İzmir'de verdi

23 Kasım 2018 14:39

İZMİR, (DHA)- DAKİKADA 765 nota vuruşuyla \'Dünyanın en hızlı piyanisti\' olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na giren Peter Bence, Türkiye\'deki ilk konserini İzmir\'de verdi. Ünlü piyanist, sınırları kaldıran tarzı, sıcak tavırları ve muhteşem ışık şovuyla İzmirli sanatseverlerden tam not aldı.
Piyanodaki sürati nedeniyle dünyanın en hızlı koşucusu Jamaikalı atlet Usain Bolt\'a benzetilen, yaptığı sahne şovlarıyla adından söz ettiren dünyaca ünlü piyanist Peter Bence, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde İzmirli müzikseverlerin karşısına çıktı. Dakikada 765 nota vuruşuyla Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren virtüöz piyanist Bence\'i izlemek için salonu dolduran İzmirliler unutulmaz bir gece yaşadı.
Türkiye\'de ilk kez İzmir\'de sahneye çıkan genç sanatçı, konserinde Michael Jackson ve Cher gibi ünlü şarkıcılar ile Queen ve Beatles gibi grupların eserlerinin yanı sıra John Williams\'ın Jurassic Park, Star Wars ve E.T. gibi önemli filmler için bestelediği müzikleri de çaldı. 300 milyondan fazla Youtube görüntülenmesi yakalayan Peter Bence, klasik ve popüler müzik arasındaki sınırları kaldıran tarzı, sıcak tavırları ve muhteşem ışık şovuyla İzmirli sanatseverlerden tam not aldı.  Eşsiz piyano stili ile tüm dünyanın dikkatini çeken Peter Bence, İzmirlilerin yoğun ilgisinin kendisini çok memnun ettiğini belirterek, en kısa zamanda yeniden İzmir\'e gelmek istediğini söyledi.

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