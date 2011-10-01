Rekor boşanma tazminatı





T24- Hazreti Muhammed’in soyundan gelen Şiilerin İsmaili tarikatının lideri 75 yaşındaki 4. Ağa Han 2003’te boşandığı karısı Prenses Begüm’e 60 milyon euro ödeyecek.





Hürriyet'in haberine göre, Fransa’nın Amiens Temyiz Mahkemesi, 2009 yılında Senlis Mahkemesi’nin verdiği 12 milyon euro’luk boşanma tazminatına Begüm Ağa Han’ın itirazını haklı buldu ve miktarı beş katına çıkardı. Rekor tazminat kararında Ağa Han’ın servetinin büyüklüğü konusunda mahkemeye net bilgi vermeyi reddetmesi etkili oldu.





Mahkeme Ağa Han’ın tazminat bedelini, 10 milyar Euroluk tahmini malvarlığı üzerinden hesapladı. Fransa’da bu güne kadar ödenen en yüksek boşanma tazminatı 60 milyon Frank. Prenses Begüm, 40 milyon Euro’luk boşanma tazminatıyla dünya rekoru kıran şarkıcı Paul McCartney’in eski eşini de geride bırakarak rekor tazminat alacak.





Asıl adı Kerim el Hüseyin Şah olan 4. Ağa Han, asıl adı Gabriele Thyssen olan Begüm İnaara Ağa Han (48) ile 1998 yılında evlendi. Eski bir pop şarkıcısı olan, evlendikten sonra Müslümanlığı kabul eden Begüm Inaara ile Kerim Ağa Han’ın evliliği 5 yıl sürdü. Çiftin 11 yaşında Ali adlı bir çocuğu var.