Reklamcılar tüketiciyi cep telefonlarından belirliyor

İnternet ve sosyal medyanın hayatımıza girmesinin ardından pazarlamacılar tüketici davranışlarını bu mecralardan takip etmeye başladı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, cep telefonlarıyla ve diğer taşınabilir aletlere "konum bildirimi" özelliği sayesinde pazarlamacılar tüketiciler hakkında daha net istatistiklere ulaşabiliyor.

Monetate adlı dijital pazarlama şirketinin yöneticisi David Brussin, konum bildirimi özelliğinin ne kadar önemli olduğunu vurgulayanlardan biri. Brussin, konum bildirimine dair istatistiklerin neredeyse her iş stratejisinin bir parçası haline geldiğini söylüyor.

Sokaklardaki reklam panolarının, otobüs duraklarının ve diğer fiziki reklam alanlarının önünden nasıl insanlar geçiyor, saat kaçta geçiyor ve internette ne yapıyorlar? İşte tüm bu soruların cevapları, konum belirleme hizmeti sayesinde alınabiliyor. Pazarlamacılar da buna göre reklamlarını doğru kitleye yönlendirebiliyor.

Akıllı telefonlar yalnızca konum belirlemeye yaramıyor elbette. Pazarlamacılar, markalarla tüketicileri buluşturmak için de cep telefonlarını kullanıyor. Tüketiciler belli alanlara girdiği anda, kendilerine özel teklifler cep telefonlarına geliyor. Bu teklifler tüketicinin yaşına, ilgi alanlarına ve daha önce satın aldığı uygulama ve ürünlere dayanılarak hazırlanıyor.